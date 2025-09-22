ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.64
usd:
331.22
bux:
99247.16
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Achraf Hakimi, a PSG játékosa (k) ünnepel csapattársával, Ousmane Dembelével (b), miután gólt lőtt a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében a Paris Saint-Germain - Internazionale mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. május 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Óriási botrány az Aranylabda-gála előtt

Infostart

A Paris Saint-Germain küldöttsége nem tud részt venni a hétfő esti Aranylabda-gálán. Pedig legalább négy kategóriában is esélyük van az első három helyre, sőt háromban a győzelemre is. A klubnál azt sejtik, a legnagyobb rivális Olympique Marseille keze van a dologban, legalábbis áttételesen.

Vasárnap estére írták ki eredetileg a Le Classique-ot, a két legnépszerűbb francia csapat rangadóját, a mindig nagy presztízzsel bíró és egyben nagy biztonsági kockázatot jelentő Olympique Marseille–PSG rangadót.

Ám vasárnap délután 2 órakor a Marseille-t is magába foglaló megye, Bouches-du-Rhône prefektusa bejelentette a halasztást. „Heves esőzésekre lehet számítani, ami jelentős kockázatot jelent a város életére” – magyarázta Georges-François Leclerc, a meteorológiai szolgálatra hivatkozva.

Ezért marseille-i hatóságok, a várhatóan viharos időjárásra tekintettel, egyébként hasonlóan a nyári, amerikai klubvilágbajnokságon látott döntéshez, nem engedélyezték a mérkőzés megtartását a tervezett időpontban.

Ilyen van, első a biztonság, ezen nem is vitatkoztak a PSG vezetői. A Liga illetékes bizottsága azonnal kijelölte az új időpontot: hétfő este 20.00 óra. A párizsiak tiltakoztak, jelezték, hogy az egész francia labdarúgás érdeke, hogy részt vegyenek azon a díjátadón, amelyen várhatóan több díjat is nyernek, játsszák le a mérkőzést – legrosszabb esetben – hétfőn 15 vagy akár 17 órai kezdettel.

Ahogyan a Le Parisien írta: „A döntés feszült tárgyalásokat váltott ki, ahol mindkét fél a saját érdekeit védte. Az egyik oldalon az OM eltökélt abban, hogy amint lehet, pályára lépjen, a másikon pedig a PSG nem akart lemaradni az ünnepségről, ahol ők lesznek a főszereplők.”

Ezt a Liga elutasította, marad az esti nyolc órás kezdés, ami azt jelenti, hogy a két nagy esemény azonos időben kezdődik majd. A párizsi szurkolók szerint nem véletlen a döntés, nem is figyelmetlenség, a Liga egyik legerősebb vezetője Jacques-Henri Eyraud, az OM korábbi elnöke.

Vasárnap késő este a PSG hivatalosan is bejelentette, hogy 40 fősre tervezett küldöttsége a rangadó elhalasztása miatt nem tud részt venni a párizsi gálán. Ugyanakkor folyik a szervezés, kérdéses, hogy a klubelnök, Nasszer al-Khelaifi melyik eseményen vesz részt. Vagy éppen a legnagyobb esélyes, Ousmane Dembélé, aki sérülése miatt nem is valószínű, hogy játszana Marseille-ben.

A helyzet fura: a halasztás bejelentése után, biztonsági okokból és az edzéslehetőség hiányára hivatkozva, a PSG küldöttsége visszatért Párizsba, hogy hétfőn ismét repülőre üljön. De Dembélé vajon felszáll-e újra vagy marad Párizsban?

Kezdőlap    Sport    Óriási botrány az Aranylabda-gála előtt

aranylabda

ousmane dembélé

paris saint-germain

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Az aszály miatt nem túl sok kukorica terem idén Magyarországon. A gazdáknak egyes magyar régiókban már azon kell gondolkodniuk, hogy mit vessenek el, ami bírja a hőséget és a vízhiányt – még a cirok is szóba jöhet. A kormány szerint a várható termés mennyisége éppen fedezi az igényt, mégis szükség lesz importra.
Óriási botrány az Aranylabda-gála előtt

Óriási botrány az Aranylabda-gála előtt

A Paris Saint-Germain küldöttsége nem tud részt venni a hétfő esti Aranylabda-gálán. Pedig legalább négy kategóriában is esélyük van az első három helyre, sőt háromban a győzelemre is. A klubnál azt sejtik, a legnagyobb rivális Olympique Marseille keze van a dologban, legalábbis áttételesen.

Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

 

FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért

Donald Trump megdöbbentően éles dolgokat is mondott Charlie Kirk búcsúztatásán

Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

Erika Kirk, az özvegy megrázó beszéde Charlie Kirk búcsúztatásán: „láttam utána a testét”

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram

Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram

A Portfolio és a KAVOSZ országjárásán a vállalkozások képet kaphatnak az új lehetőségeikről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Israel not to retaliate as France prepares to join countries recognising Palestinian state

UK tells Israel not to retaliate as France prepares to join countries recognising Palestinian state

Both the Israeli and US governments say recognition is a diplomatic gift for Hamas, warning it will bolster the group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 10:12
Pályán a Napoli és a Sporting – sport a tévében
2025. szeptember 22. 06:36
A repülőtéren futottak
×
×
×
×