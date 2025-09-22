Óriási botrány az Aranylabda-gála előtt

Vasárnap estére írták ki eredetileg a Le Classique-ot, a két legnépszerűbb francia csapat rangadóját, a mindig nagy presztízzsel bíró és egyben nagy biztonsági kockázatot jelentő Olympique Marseille–PSG rangadót.

Ám vasárnap délután 2 órakor a Marseille-t is magába foglaló megye, Bouches-du-Rhône prefektusa bejelentette a halasztást. „Heves esőzésekre lehet számítani, ami jelentős kockázatot jelent a város életére” – magyarázta Georges-François Leclerc, a meteorológiai szolgálatra hivatkozva.

Ezért marseille-i hatóságok, a várhatóan viharos időjárásra tekintettel, egyébként hasonlóan a nyári, amerikai klubvilágbajnokságon látott döntéshez, nem engedélyezték a mérkőzés megtartását a tervezett időpontban.

Ilyen van, első a biztonság, ezen nem is vitatkoztak a PSG vezetői. A Liga illetékes bizottsága azonnal kijelölte az új időpontot: hétfő este 20.00 óra. A párizsiak tiltakoztak, jelezték, hogy az egész francia labdarúgás érdeke, hogy részt vegyenek azon a díjátadón, amelyen várhatóan több díjat is nyernek, játsszák le a mérkőzést – legrosszabb esetben – hétfőn 15 vagy akár 17 órai kezdettel.

Ahogyan a Le Parisien írta: „A döntés feszült tárgyalásokat váltott ki, ahol mindkét fél a saját érdekeit védte. Az egyik oldalon az OM eltökélt abban, hogy amint lehet, pályára lépjen, a másikon pedig a PSG nem akart lemaradni az ünnepségről, ahol ők lesznek a főszereplők.”

Ezt a Liga elutasította, marad az esti nyolc órás kezdés, ami azt jelenti, hogy a két nagy esemény azonos időben kezdődik majd. A párizsi szurkolók szerint nem véletlen a döntés, nem is figyelmetlenség, a Liga egyik legerősebb vezetője Jacques-Henri Eyraud, az OM korábbi elnöke.

Vasárnap késő este a PSG hivatalosan is bejelentette, hogy 40 fősre tervezett küldöttsége a rangadó elhalasztása miatt nem tud részt venni a párizsi gálán. Ugyanakkor folyik a szervezés, kérdéses, hogy a klubelnök, Nasszer al-Khelaifi melyik eseményen vesz részt. Vagy éppen a legnagyobb esélyes, Ousmane Dembélé, aki sérülése miatt nem is valószínű, hogy játszana Marseille-ben.

A helyzet fura: a halasztás bejelentése után, biztonsági okokból és az edzéslehetőség hiányára hivatkozva, a PSG küldöttsége visszatért Párizsba, hogy hétfőn ismét repülőre üljön. De Dembélé vajon felszáll-e újra vagy marad Párizsban?