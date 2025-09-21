Kapaszkodik Max Verstappen

A 27 éves holland pilóta az idei negyedik, karrierje 67. futamgyőzelmét aratta.

Baku, 2025. szeptember 21. George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Azeri Nagydíjának futamán a bakui városi pályán 2025. szeptember 21-én. MTI/EPA/Ali Haider

A dobogó második fokára a brit George Russell (Mercedes) állhatott fel, harmadikként pedig a spanyol Carlos Sainz Jr. (Williams) végzett.

A világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri - akinek már az időmérő sem sikerült - rosszul rajtolt a kilencedik helyről, majd a falba vezette McLarenjét. Csapattársa, a második helyen álló brit Lando Norris hetedik lett, ezzel 25 pontra csökkentette hátrányát. A McLaren ezen a hétvégén még nem tudta megnyerni a konstruktőri vb-címet.

A világbajnoki idény két hét múlva Szingapúrban folytatódik.