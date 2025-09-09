ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
Kasper Hjulmand dán szövetségi kapitány ünnepel a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának 6. fordulójában játszott Dánia-Izrael mérkőzésen Koppenhágában 2021. szeptember 7-én. Dánia 5-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen

Megvan a Leverkusen új edzője

Infostart / MTI

A dán Kasper Hjulmandot nevezte ki vezetőedzőnek a német futballélvonalban szereplő Bayer Leverkusen.

A tavaly története során először bajnoki címet szerző gyógyszergyári együttes egy hete, mindössze két forduló után menesztette a holland Erik ten Hagot, akinek 2027-ig volt érvényes a szerződése. A Leverkusennél már a nyári felkészülési időszakban jelentkeztek a problémák, miután a csapat 5–1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől, az időközben elrajtoló Bundesliga-idény első fordulójában pedig a tavasszal a kiesést éppen csak elkerülő Hoffenheimmel szemben maradt alul hazai pályán 2–1-re. Ten Hag menesztéséről azután döntött a klub elnöksége, hogy a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny ellenére csak 3–3-as döntetlent ért el az együttes.

A frissen kinevezett, 53 esztendős Hjulmand 2020-tól tavalyig a dán válogatott szövetségi kapitánya volt, négy éve Európa-bajnoki elődöntőig vezette a nemzeti csapatot. Előtte főleg hazája klubcsapatait irányította, de van Bundesliga-tapasztalata is: a 2014/15-ös idényben a Mainz kispadján ült.

Sport

labdarúgás

bundesliga

edző

leverkusen

