Nagyon beindult a Kisvárda

Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, és a folytatásban sem pörögtek fel a csapatok. A játékrész közepén egy beívelésnél a felugró Csóka a 16-oson belül kézzel ért a labdához, ezt a VAR jelezte, majd Derdák Marcell játékvezető büntetőt ítélt. Cipetic állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a kapuba. A Kisvárda aktívabb volt a támadásépítések tekintetében, többet is birtokolta a labdát, és a szünet előtt pontos passzolgatás végén Nagy Krisztián révén megduplázta az előnyét.

Nuno Campos vezetőedző négy helyen változtatott a második félidőre a hazai csapat összeállításán. Ennek hatására aktívabbá vált a ZTE, nagy volt a mezőnyfölénye, többször beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült komoly gólhelyzeteket is kialakítania. Ezek ugyan sokáig kimaradtak, a hajrá elején azonban bal oldali beívelés után Klausz 11 méterről fölugorva nagy erővel a jobb felső sarokba fejelt. Az utolsó percekben nagy lendülettel támadott a zalai csapat, de nem tudott egyenlíteni.

A zalai vármegyeszékhelyen lejátszott nyolc eddigi NB I-es mérkőzésükből a hazaiak még nem tudtak győzni, négy döntetlen mellett négy találkozó a Kisvárda sikerével ért véget.