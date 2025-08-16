Győzelemmel kezdtek Szoboszlaiék, Kerkeznek rossz emlék lesz első liverpooli meccse

A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget, Pécsi Ármin nem volt kerettag.

A nagy fölényben futballozó hazaiak a 37. percben az egyik új nyári igazolás, Hugo Ekitiké révén kerültek előnybe. A francia csatár a Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-mérkőzésen is eredményes volt.

A fordulást követően gyorsan növelte előnyét a Liverpool, Cody Gakpo talált a kapuba, ekkor úgy tűnt, magabiztosan diadalmaskodik majd a bajnok. Érkezett azonban Antoine Semenyo, akit az első félidőben rasszista inzultus ért a lelátóról – a játékvezető meg is állította pár percre emiatt a meccset –, s a ghánai támadó 12 percen belül két gólt szerezve egyenlített.

Liverpool a hajrában rohamozott a győzelemért, és sikerrel is járt, a csereként pályára lépő Federico Chiesa a 88. percben juttatta ismét előnyhöz csapatát, a végeredményt pedig Mohamed Szalah állította be a 94. percben. Az előző szezon gólkirálya pályafutása 12. találatát szerezte a Bournemouth ellen, a Premier League nyitófordulóiban pedig tizedszer volt eredményes, ezzel saját rekordját növelte.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást, Kerkez Milos volt csapata ellen a 43. percben sárga lapot kapott, a 60. percben pedig lecserélték.