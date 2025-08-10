Tényleg elhagyta a Liverpoolt a sztárcsatár

Szinte mindkét oldalról lehetetlennek tűnnek azok a vállalások, amelyeket az Európai Unió nevében Ursula von der Leyen bizottsági elnök ígért be az amerikai vámalku létrejöttéért cserébe. A megállapodás most – és az elkövetkező években is – ingatag lábakon állhat majd, és külön nehezítő faktor, hogy az USA elnöke, Donald Trump bármikor számonkérheti Európán az első látásra teljesen irreálisnak tűnő számokat. Ugyan teljesen tisztán látni szinte lehetetlen az európai országok energiapolitikájában, a mozgásterek felméréséből kiderül, hogy konvencionális úton és ilyen rövid távon, még kifejezetten erős ösztönzők mellett sincs esély azokat az energiavásárlási számokat prezentálni, amelyeket elvárna az amerikai elnök. Így Európa olyan nukleáris opcióhoz nyúlhat, amelyből középtávon még a saját iparát is feltámaszthatja.