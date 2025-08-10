Tényleg elhagyta a Liverpoolt a sztárcsatár

A Premier League-klub honlapjának vasárnapi beszámolója szerint Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa 2028. június 30-ig kötelezte el magát a szaúdiakhoz.
A 26 éves uruguayi válogatott csatárért brit média értesülések szerint 53 millió eurót fizetett a szaúdi egyesület, ahol csapat vezetőedzője az olasz Simone Inzaghi.
Núnez 75 millió euróért került a Benficától az angolokhoz 2022 nyarán. A támadó a liverpooliakkal bajnoki címet, Ligakupa-győzelmet és Szuperkupa elsőséget ért el ez idő alatt, 143 mérkőzésen lépett pályára, 40 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott.