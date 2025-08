Varga Zsolt: most a spanyolok a világ legjobbjai, azért fogunk harcolni, hogy eljussunk a szintjükre

A magyar férfi vízilabda-válogatott Varga Zsolt vezetésével 2023 után ismét világbajnoki döntőt játszott, de míg a fukuokai torna utolsó meccsén legyőzte a görögöket, addig a szingapúri vb fináléjában 15–13-ra kikapott a spanyol csapattól, amely sorozatban az ötödik világbajnokságán szerzett érmet.

A szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta: ahogy a vb-felkészülési időszak, úgy a torna is sok dilemmával, gondolkodással és feszültséggel járt. Rengeteget dolgoztak, küzdöttek, ugyanakkor sok jó élmény is kötődik ehhez a periódushoz. Végig azt látta a csapatán, hogy egységes, és ahogy telt az együtt töltött idő, egyre inkább kiforrottabbá vált a csapatszellem, a pozitív légkör pedig állandósult. Számára ez jelentette a legmeghatározóbb élményt, nem tudna kiemelni egyetlen olyan pillanatot a meccsek közül, ami a legjobb volt.

A szerbek elleni elődöntőt azért külön megemlítette, mert nagyon nehéz mérkőzés volt, és az olimpiai címvédő legyőzése euforikus érzéseket szabadított fel, ami „nagyon erős pontja volt az egész világbajnokságnak”. Varga Zsolt jó szívvel tudott gratulálni az elveszített finálé után David Martínnak, a spanyol válogatott szövetségi kapitányának, ugyanis szerinte jelenleg az ő csapata a legjobb a világon. Mint fogalmazott, „szofisztikáltan, jól játszanak, gyorsan reagálnak a különböző taktikai elemekre”. Nagy előnyük, hogy összeszokottak, jó néhány éve együtt pólóznak, és az utóbbi időben nagyszerű eredményeket értek el tornáról tornára.

A szakember felidézte, hogy a magyar csapat az év elején, a világkupa bukaresti selejtezőjében ugyan legyőzte a spanyolokat, de az idei mérleg ellenük nem felénk billent. Varga Zsolt szerint a spanyolok dominanciája nem új keletű, éppen ezért kérte a szövetségtől, hogy ha lehet, minél többször készülhessenek velük, mert tudta, így tudnak fejlődni a legtöbbet. Kiemelte, hogy

nagyon jó a kapcsolat a két csapat között, folyamatosan segítik egymást, és mindkét fél számára előnyös, ha együtt kétkapuznak.

A szövetségi kapitány szeretné, ha ez így lenne a jövőben is. Bízik benne, hogy sokszor fognak még együtt készülni. Hozzátette: elismerésre méltó, hová jutott el a spanyol válogatott, és jelezte, hogy a továbbiakban is azért fognak dolgozni, hogy ők is eljussanak erre a szintre.

Nem gondolja azt, hogy nagy lenne a különbség a két csapat között játékerőben. Úgy véli, nem legyőzhetetlen David Martín együttese, de azt nem lehet kétségbe vonni, hogy idén összességében ők voltak a hatékonyabbak, ezt a már említett egymás elleni mérleg is visszatükrözi. Természetesen az lesz a céljuk a jövőben, hogy az ellenük vívandó meccseken kevesebb gólt kapjanak, és semlegesíteni tudják a klasszisaikat, de ehhez minél több közös gyakorlás szükséges, hogy „mindent meg tudjunk tőlük tanulni, ami ahhoz kell, hogy legyőzzük őket”.

Sok még a nyitott kérdés

Varga Zsolt elmondta: a következő időszak az elemzésről, a meccsek kiértékeléséről szól majd. A szingapúri vb-n több fiatal is bebizonyította, hogy érdemes velük számolni, de vannak olyan tapasztaltabb játékosok is, akik ezúttal kimaradtak a keretből, de nyilván újra be szeretnének majd kerülni. A szakvezető megjegyezte: a válogatott kapuja nyitva áll, sőt azt tartja ideálisnak, ha egészséges verseny alakul ki a csapatba kerülésért. Bérelt helye senkinek sincs, ha valaki nem teljesít megfelelően, könnyen kikerülhet a pikszisből. Természetesen minden, a válogatottnál szóba jöhető játékos teljesítményét figyelni fogja a továbbiakban is, és a látottak alapján dönti el, kik kapják meg az adott összetartáson vagy világversenyen a lehetőséget.

A keret-összeállítással kapcsolatban hozzátette: fontos és a jövőt meghatározó döntéseket kell majd meghoznia. Mint fogalmazott, ha ugyanarra a posztra pályázik egy idősebb és egy fiatalabb játékos, és a feltörekvő tehetség relatíve közel van teljesítményben a rutinoshoz, de még nem játszik annyira magabiztosan vagy százszázalékosan, akkor is

inkább a fiatalt kell beépíteni, mert ő fog nagyobb eséllyel odakerülni a jövőben is a csapat közelébe.

Ebből a szempontból az idős és a fiatal játékosoknak is megvan a maguk feladata, célja, hiszen mindenki ott akar lenni az olimpián.

Varga Zsolt szerint ezek a jövő nagy kérdései, most nem is azzal kell foglalkozni, kik kerülhetnek be a keretbe, és kik maradhatnak ki, hanem az út a fontos, illetve az, hogy a játékosok harcoljanak, fejlődjenek, szerezzenek rutint és segítsék, támogassák egymást.