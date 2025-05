Szabados Gábor: Messiék nélkül, komoly stratégiaváltással érhet fel Európa csúcsára a PSG

Az Internazionale negyedszer vagy a Paris Saint-Germain először? Szombaton este a müncheni Allianz Arénában rendezik az új lebonyolítású labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. Az olasz klub története során hetedszer, míg a párizsi csapat másodszor jutott be a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe. Luis Enrique 2015-ben a Barcelona vezetőedzőjeként nyert már BL-t, most a spanyol szakember vezetésével teljesülhet Nasszer al-Kelaifi, a PSG katari elnökének régóta dédelgetett álma: felérni a csúcsra az európai klubfutballban.

Szabados Gábor az InfoRádióban elmondta: a Bajnokok Ligája győztese a trófea mellett 25 millió euróval is gazdagodik, míg a vesztes 18,5 millió eurót kap, tehát mindössze 6,5 millió euró a különbség. Természetesen a sorozat korábbi szakaszaiban körről körre is kaptak jutalmat a csapatok, vagyis anyagi szempontból nem is igazán a finálé díjazása jelent nagy bevételt, hanem a teljes szezon alatt összegyűjtött pénzzel gyarapodik jelentősen a klubok kasszája.

A végső győztes nagyjából 70-80 millió euróra számíthat az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA).

A sportközgazdász szerint ez azért már „jól látható összeg” egy olyan gigaklub esetében is, mint például a PSG, melynek az éves költségvetése 700-800 millió euróra becsülhető. Ezzel együtt úgy véli, nem feltétlenül a BL-győzelemmel együtt járó haszon vagy gazdasági előny az elsődleges az Internazionale vagy a Paris Saint-Germain esetében, sokkal fontosabb a presztízs, hiszen az elmúlt években egyik klub sem volt túl sikeres a Bajnokok Ligájában. Az Inter legutóbb 2010-ben nyert döntőt José Mourinho vezetésével, 2023-ban pedig ugyan bejutott a fináléba, de kikapott a Manchester Citytől. A PSG a koronavírus-járvány miatt félbeszakított, majd a negyeddöntőktől minitornává átalakított szezonban, 2020-ban volt döntős, de Lisszabonban elbukott a Bayern Münchennel szemben. Szabados Gábor úgy fogalmazott, az Inter és a PSG fel-felvillant az előző években a BL-ben, de „nem ők szoktak lenni a nagyfiúk a mezőnyben”.

Szabados Gábor megjegyezte: nemcsak presztízsben, hanem marketingértékben, továbbá a szurkolói bázis erősítésében és növelésében is óriási előrelépési lehetőség a döntőbe jutó két csapatnak a BL megnyerése. Érdekesnek nevezte, hogy a PSG akkor verekedte be magát öt év után újra a fináléba, miután Lionel Messi, Neymar és Kylian Mbappé is elhagyta a csapatot. A sportközgazdász szerint ez a tett

növeli a klub imázsát főleg Franciaországon belül, mert a korábbi évekhez képest több francia játékos van a párizsiak keretében.

Az Arsenal elleni BL-elődöntőben például az idegenbeli és a hazai meccsen is négy-négy francia lépett pályára a PSG színeiben. Szabados Gábor hozzátette: egyértelműen látszik, hogy a PSG változtatott az átigazolási politikáján, stabil lábakon áll immár nemcsak gazdaságilag, hanem szervezettségben is, és ha ezzel a struktúrával, filozófiával sikerülne BL-t nyernie, az sokkal többet jelentene, mint az, hogy mennyi bevételre tesz szert a szezon alatt. Mint mondta,

a PSG most stabilizálná a helyét az európai élmezőnyben, az Inter pedig megpróbál betörni oda.

Az olasz klub jelenlegi keretében jóval több az idősebb, rutinosabb játékos, akiknek a piaci értéke már nem a legmagasabb szinten van. Szabados Gábor szerint a nagy döntők előtt sok szempont alapján mérlegelik, találgatják, ki az esélyesebb, ki miben jobb, de talán a fogadóirodák által közölt szorzók a legbeszédesebbek, illetve mutatnak egy képet az erőviszonyokról. Azt gondolja, pénzügyi szempontból a fogadóirodák adatai a legfigyelemreméltóbbak, és most a nagy átlagot nézve 60–40 százalék arányban a PSG felé billen a mérleg nyelve. Ez egyáltalán nem nagy különbség, sőt tulajdonképpen teljesen kiegyenlítettek az esélyek.

Bár egyes vélemények szerint főleg a szezon második felében mutatott teljesítménye alapján a PSG komolyabb játékerőt képvisel, Szabados Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy az Inter több 30 év feletti játékossal is kiemelkedően játszott a „bátor, nyílt támadójátékot mutató” Barcelona ellen az elődöntőben. Úgy véli, komoly fegyvertény volt az olasz klubtól, hogy kiejtette az egyik nagy esélyesnek tartott Barcelonát. Alapvetően a PSG is domináns támadójátékot játszik, és ha nemrégen sikerült legyőznie az Internek egy hasonló stílusban futballozó csapatot, akkor a sportközgazdász szerint Simone Inzaghi együttese képes lehet legyűrni a párizsiakat is a szombati meccsen. Szabados Gábor úgy véli, „az elmúlt évek egyik legkiegyenlítettebb és legizgalmasabb Bajnokok Ligája-döntője következik”.

Ma este hat óra után Szabados Gábor lesz az InfoRádió Aréna című műsorának vendége.