Durva tömegbaleset a Tour de Hongrie-n, mentőhelikoptert is riasztottak - videó

Súlyos tömegbukás történt a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny második szakaszán, több versenyzőt kórházba kellett szállítani – írja a Telex.

A második etapot Veszprém és Siófok között jelölték ki. A mai versenynap elején a kerékpárosok a Balaton-felvidéken tekertek. A tihanyi és gellai meredek megmászása után Nemesvámos felé tartottak a bringások egyre erősödő szélben, amikor körülbelül 50 kilométer megtétele után a főmezőnyben történt az említett tömegbaleset.

A portál értesülései szerint néhányan súlyos sérüléseket szenvedtek,

Pablo Torres, az UAE csapat hegyimenője sem tudja folytatni a versenyt. A szerdán a sárga trikót megszerző Bora-Hansgrohe csapatából is többen elestek. A felvételek alapján az egyik kerékpárosuk indította el a tömegbukást, miután az útpadkán kicsúszott a kereke.

Mintegy 25-30 versenyző került földre a bukásban. Szilasi László versenyigazgató az MTI-nek megerősítette, hogy két mentőautó és egy mentőhelikopter szállítja kórházba a sérült kerékpárosokat.

A bukásban többek között benne volt Filutás Viktor (Karcag Cycling), Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe) és Toon Clynhens (Team Flanders-Baloise) is – közölték a szervezők az X-en. Mint kiderült, Sam Welsford mellett csapattársát, Ryan Mullent, valamint Pablo Torrest (UEA Team Emirates) és Rainer Kepplingert (Bahrain-Victorious) is kórházba vitték.

#TdH100 Crash by ~30 riders in the peloton, including Red Bull - BORA and Flanders - Baloise riders, Raccagni, Kirsch, van der Meulen etc.



107 km to go.

Peloton: +2:30