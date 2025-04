A harmadik legdrágábban eladott játékos lehet Amerikában a magyar csatár

A Philadelphia Union nem hosszabbítja meg Gazdag Dániel szezon végén lejáró szerződését, sajtóhírek szerint eladják a csapat gólrekorderét. A 29 éves magyar támadót a Columbus Crew szerződtetheti. Az X-en megjelent képek szerint már edzett is együtt új együttesével - vette észre az M4 sport.

Az MLS-ben, ligán belül klubot váltó játékosokért most már átigazolási díjat is fizethetnek egymásnak a klubok. A 29-szeres válogatott játékosért a Philadelphia Inquirer munkatársa, Jonathan Tannenwald szerint 4 millió dollárt fizet a Columbus a pennsylvaniai együttesnek, az összeg bizonyos teljesítmény-alapú kritériumok teljesülése esetén további 500 ezer dollárral nőhet.

