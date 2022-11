Eladhatja a Glazer-család a Manchester Unitedet

A rajongók már régóta tiltakoznak a tulajdonosok személye ellen: a klub közleménye szerint a Glazerék indította folyamat "magában foglalja a klub megerősítését célzó számos kezdeményezés értékelését, beleértve a stadion és az infrastruktúra átalakítását, valamint a klub kereskedelmi tevékenységének globális szintű kiterjesztését, hogy fokozza a klub férfi, női és akadémiai csapatainak hosszú távú sikerét, és előnyökkel járjon a szurkolók és más érdekelt felek számára".

2012-ben már eladták részesedésük 10 százalékát, és a következő években is megszabadultak kisebb értékben részvényeiktől. A Glazer testvérek a BBC cikke szerint azt állítják, a most zajló folyamatban is szem előtt tartják majd a rajongók és a klub érdekeit egyaránt.

A sportban tartják pénzüket

A család szeret sportba fektetni: 1995 óta a Tampa Bay Buccaneers NFL-csapat tulajdonosa, Avram Glazer pedig 2021-ben csapatot vásárolt az új Egyesült Arab Emírségek Twenty20 krikettbajnokságában. Joel és Avram Glazer azután vette át a United napi irányítását, hogy édesapjuk, Malcolm 2006 áprilisában agyvérzést kapott.

A milliárdos Malcolm Glazer 85 éves korában, 2014-ben halt meg. Jelenleg az amerikai Raine Group befektetési cég, amely májusban a Chelsea 4,25 milliárd fontos eladását intézte, a United kizárólagos pénzügyi tanácsadója.

Nem most éli nagy sikereit a csapat

A Manchester United jelenleg ötödik az angol bajnokságban, ahol 2013 óta nem sikerült nyernie. A tulajdonosok ellen gyakran tüntetnek a rajongók, 2021-ben a

Liverpool elleni meccsüket el is kellett halasztani

megmozdulásuk miatt. Idén augusztusban is több ezres tiltakozás előzte meg meccsüket.

A United is részese lett volna a Szuperliga-projektnek, mely 2021-ben omlott össze: Joel Glazer később a rajongók elnézését kérte az ügy miatt. Azóta több szurkolói fórumon vett részt és megígérte, hogy a rajongók is vehetnek részvényeket a klubban.

A Transfermarkt szerint a United nettó 1,36 milliárd eurót költött átigazolásokra a Glazerek alatt: ennél csak a Manchester Citynél volt magasabb ez az összeg ebben az időszakban. Cristiano Ronaldo, akit a klub azonnali hatállyal menesztett, botrányinterjúban kritizálta mind a klubot, mind az azt tulajdonló családot.

A United eladására irányuló lépést azután jelentették be, hogy a Liverpool elnöke, Tom Werner azt mondta, a Fenway Sports Group gondolkodik a klub eladásán.

A Manchester United részvényei egy részének eladásáról már augusztusban hírek szóltak, akkor Jim Ratcliffe brit milliárdos be is jelentkezett értük, ám a Glazerek végül mégsem adtak el akkoriban.

Nyitókép: Pixabay