A szaúdiak a MU mellett egy másik futballklubot is kinéztek maguknak

Úgy tűnik a határ a csillagos ég – mármint, ami Szaúd-Arábia sport-befektetési ambícióit illeti. Csapatuk váratlan, Argentína felett aratott vb-diadala után adott interjút a Sky Newsnak Abdulaziz bin Turki Al-Fejszál sportminiszter, aki nyíltan megfogalmazta: azt szeretnék, ha befektetőik vennék át az angol Premier League-beli Manchester United és Liverpool csapatokat.

A bejelentésnek az ágyazott meg, hogy a dúsgazdag, de a drukkerek által nem szívelt amerikai Glazer-család jelezte: kész megválni a Manchester Unitedtől. Emlékezetes módon a klub sértődött sztárja, Christiano Ronaldo nyíltan bírálta a Manchester United vezetését. A példátlanul szókimondó interjú után azonnali hatállyal felbontották a szerződését. Ronaldó csütörtökön azzal vígasztalódott, hogy újabb rekordot állított be: immár 5 Vb-n rúgott gólt.

Ronaldo személy szerint érdekli a szaúdiakat és most, hogy bárhol folytathatja karrierjét, szeretnék leszerződtetni a Szaúdi Pro Ligába.

„Ki ne akarná, hogy nála játsszon? Ő példakép sok fiatal játékosnak. Ő és Messi” – mondta Al-Fejszál. A Sky Sports szerint az Al-Hilal nevű szaúdi klub puhatolózik éppen Ronaldónál. Messi együttműködését már valamilyen formában lepapírozták: ő ugyanis leszerződött Szaúd-Arábia turisztikai nagykövetének – bár még mindig a Paris Saint-Germain játékosa. A lépés máris sok turistát vonzott az országba.

A szaúdiak már hídfőállást építettek ki az angol futballban, amikor tavaly szuverén befektetési alapjuk döntő részesedést szerzett a premierligás Newcastle Unitedben. A lecsúszott északangol klub szurkolói arab ruhákba öltözve ünnepelték a hírt. Közben felmerült, hogy ezzel a szaúdi kormány irányítása alá került a klub, amit Rijádban tagadtak, annak ellenére, hogy az alap élén maga Mohamed bin Szalman koronaherceg áll. Felmerültek még etikai kérdések is a szaúdi kormányzat emberi jogi gyakorlatával szemben, de a drukkerek inkább örültek az ügyletnek, mint tiltakoztak volna ellene.

Most pedig a piacra került Manchester United és a Liverpool is a szaúdiak célkeresztjébe került. Együtt, vagy külön-külön. „Remélem. Ha vannak befektetők és jók a számok, akkor ez egy jó befektetés. Az angol Premier League a világ legjobb bajnoksága. Mindenki ezt nézi, nálunk is fanatikus drukkereik vannak” – mondta a sportminiszter.

Közben a Manchester United jövőbeli sorsának sajátos pikantériát kölcsönöz a közel-keleti szál, az, hogy egy amerikai zsidó család kezéből arab tulajdonba mehet át a klub. A Sky News megszólaltatta Avram Glazert, a csapat jelenlegi társtulajdonosát. Ő azzal magyarázta, hogy készek megválni a Man Unitedtől, hogy „az igazgatótanács döntése szerint más stratégiai alternatívát keresünk”.

A brit sportcsatorna azt írta, hogy a Glazer-családot különösen feldühítette a Ronaldo-interjú, illetve a sztár állítása, hogy őket nem érdekli a klub”. „Én azt mondom Christiano Ronaldoról: nagyszerű Manchester United-játékos, értékelek mident, amit tett a klubért, sok szerencsét neki a jövőben” – mondta Avram Glazer. De hogy mit gondol a potenciális szaúdi utódról, abba nem ment bele.

Nyitókép: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images