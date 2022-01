Bejelentésekkel érkezett Kubatov Gábor - videó

A Ferencváros elnöke az infrastruktúra-fejlesztés jelentőségét hangsúlyozva a Nemzeti Sportnak nyilatkozva bejelentette, az új nemzetközi kritériumok miatt új fényhirdetéseket helyeznek majd ki a labdarúgó-stadionba. Emellett a biztonság érdekében újabb kamerák kerülnek majd ki, bővítik, bővítették a gyepkarbantatárshoz szükséges eszközparkot és felújítják a FTC múzeumát is, hogy kívülről is be lehessen menni, meccsnapokon is lehessen látogatni.

Az utánpótlással, a "labdarúgó-főhadiszállással" kapcsolatos fejlesztések kapcsán megjegyezte, hogy már "egyetlen elaggott, rossz helyük nincs".

A klub igyekszik minél aktívabb szerepet vállalni a stadionja mellett épülő szálloda- és irodaépület fejlesztésében. Kubatov az évértékelőjében kiemelte, víziója szerint "az átlagosan a labdarúgópályától 106 kilométerre élő FTC-szurkolók a jövőben az épülő háromcsillagos szállóban foglalhatnának vendégéjszakákat, ha már nincs lehetőségük késő este hazajutni otthonukba." A szállodafejlesztés a rivális futballcsapatok számára is hasznos lehet – jegyezte meg, éppen ezért közvetlen átjárhatóságot szeretnének a stadion és az új épületegyüttes között.

Az új multifunkciós sportcsarnok kapcsán elhangzott, február 15-től vagyonkezelőként a Ferencváros gardírozza azt. Az új sportaréna nem egy ikonikus korábbi játékos, sportklasszis nevét viseli majd. "Szerintem ebből nagyon komoly bevételünk lehet. S már formálódik a név eladása –

ha azok az összegek, amelyeket nagyjából kialkudtunk, bejönnek, az Magyarország egyik legnagyobb szponzorációs szerződése lehet"

– folytatta az üzemeltetéssel kapcsolatban.

Kiemelte, a Groupama Arénánál már bizonyították, hogy az FTC tud nyereségesen üzemeltetni sportlétesítményt. Azt is elmondta, hogy az FTC a Skyboxok kiadásából – 27 értékesített akad a stadionban, ezek 100 ezer eurós éves költséggel jának (mintegy 35, inkább 36 millió forint) – 1 milliárd forint feletti bevétele van a klubnak.

Ismét fókuszba került

az úgynevezett Fradiváros-projekt, amely a sportvezető ígérete szerint 2026 decemberére valósággá válik.

Kubatov kijelentése szerint az előkészítő munkálatok megtörténtek, másfél év volt, mire a szükséges bontásokat engedélyeztették, újabb egy esztendő, mire megtörténtek a tényleges bontások. "Mostanra megcsináltunk egy koncepcióvázlatot, tudjuk, hogy kellene, hogy kinézzen. Most kezdődik a tervezői közbeszerzés, úgy kell számolni, hogy 2023 tavaszán lehet megindítani az építkezést (...) 2026 végére végzünk."

A szakosztályokra térve dicsérte a férfi kézilabdázókat, akik "gyorsak, mint a villám, fiatalkoruk ellenére negyedik helyen állnak." A férfi vízilabdával kapcsolatban "furcsa csalódottságot” emlegetett, „mert nem nyertük meg a BL-t, mert csak BL-döntőt játszottunk és ezüst jött onnan. Mert csak harmadikok lettünk a magyar bajnokságban."

A Ferencvárost jelenleg egy, de akár két klub is előzi a labdarúgó NB I-ben a költségvetés méretét illetően, mint fogalmazott, erre Csányi Sándor MLSZ-elnök is "rácsodálkozott".

"Megnyerni a bajnokságot most már olyan elvárás, mint holnap reggel cipőt húzni, hogy kimenjünk az utcára – mondta arról, mennyire természetesnek tűnik a Ferencváros jelenében a bajnoki cím. – De ez nem így van, minden bajnoki címért, minden kupába való bejutásért meg kell szenvedni. Én csak a prágai meccsre emlékszem. Ha létezik kínlódás, ott felkoptatta a háló a hátunkat, de mégis továbbjutottunk. Jegyzem meg, Peter Stögerrel."

Az őszi szezon hajrájában leváltott edzővel kapcsolatban elmondta:

"Az én hibám. Nagyon szerettem volna Nyugat-Európához tartozni. Azt szerettem volna, hogy olyan szakember jöjjön hozzánk, aki egy nyugat-európai vezető klubot már irányított.

Aki a német Bundesligában már megállta a helyét. Leültünk, és egy fantasztikus intellektussal találkoztam. Mindent tud a labdarúgásról, nagyszerű szakember, okos ember – de nem a keretünkhöz való. S most, tíz év után megint tanultam valamit. Nagy kár érte, azt látom, hogy a keretünk az ilyesfajta finom úriembereket nem respektálja. Prukner Lacitól sem volt könnyű, de Petertől nagyon nehéz volt elbúcsúzni."

Utalt a nyáron három idény után leköszönt vezetőedző, Szerhij Rebrov távozására is. „Mi komoly emberek vagyunk. Ha valaki el akar menni tőlünk, nem fogunk könyörögni, mert az hogy nézne ki. Ezt a klubot sosem fogom hagyni zsarolni. Mert az egyik, ha elkezdi, akkor jön a következő és a következő kérés és utána nem vagyunk itt senkik. Bármennyire fáj a szívem. Úgyhogy edzőt váltottunk.”

Végezetül a szurkolókról és a velük való kapcsolatról is beszélt. Úgy érzi, sokat javult a helyzet, de "ez olyan, mint a házasság, sosincs tökéletes boldogság". Véleménye szerint nem is a trágársággal van a baj, hanem az obszcenitással, a szexuális tartalmú dolgokkal. Ezt kellene kiszűrniük meglátása szerint.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás