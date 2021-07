Csak felért a csúcsra a világ legjobbja – Lionel Messi útja az elbukott döntőkön át a Copa-győzelemig

Pedig minden szépen indult! Az 1993-as Copa megnyerése után az argentin sikerek terepe az U20-as, junior-világbajnokság volt, amelyet 1995-ben, 1997-ben, 2001-ben, 2005-ben és 2007-ben is világbajnok lett az Albiceleste. Szinte alig akad olyan nagy sztárja az elmúlt két évtizedből, akinek ne lenne korosztályos világbajnoki címe. A győztesekből összeállított válogatott névsora lenyűgöző: Caballero – Burdisso, Samuel, Sorín – Cambiasso, Aímar, Riquelme (Maxi Rodriguez) – Di María, Messi, Agüero, Saviola.

Lionel Messi 2005-ben nyerte meg az U20-as világbajnokságot Hollandiában. Megválasztották a torna legjobbjának és kiérdemelte a gólkirályi címet is, a nigériaiak elleni döntőt az ő két – egyaránt büntetőből lőtt – góljával nyerte meg 2–1-re a csapata.

2008-ban a torna legjobb játékosaként tündökölt a pekingi olimpián, amelyet ugyancsak a nigériaiak ellen nyert meg a csapata. „Messi jelentette a különbséget. Képes minden védelmet terrorizálni, ezt tette a miénkkel is. Nem lőtt gólt, de rengeteg helyzetet kialakított, az egyiket Di María ki is használta” – mondta az 1–0-s finálé után Samson Siasia, az ellenfél edzője. (Ez ugye nem számít a felnőtt argentin válogatott győzelmének, hiszen zömében 23 év alattiakból állhatnak a csapatok az olimpiákon.)

Brazília–Argentína 3–0 (Copa Amércia-döntő, 2007)

Messi addigra túljárt már egy Copa América-döntőn, de Venezuelában a nevek alapján bomba erős argentin csapat (Abbondanzieri – Zanetti, Ayala, G. Milito, Heinze – Mascherano – Verón, Cambiasso – Riquelme – Messi, Tévez, csereként beállt Aímar és Lucho González) nem bírt a brazilokkal, 0–3. Messi csupán két gólt szerzett a tornán, de az egyiket megválasztották a torna legszebb találatának.

Németország–Argentína 1–0 (világbajnoki döntő, 2014)

A válogatott 2014-ben állt legközelebb egy nagy siker közvetlen közelében, de elveszítette a németek elleni hosszabbításban (0–1) a Mundial döntőjét. Az argentinok, akik a nemzetközi sajtó szerint a világ legerősebb támadósorával érkeztek a tornára, az egyenes kieséses szakaszban egyetlen gólt kaptak, azt is a döntő hosszabbításában. Igaz, a támadószekció a nyolcad- és negyeddöntőben csupán egy-egy gólt szerzett (Di María és Higuaín révén), majd az elődöntő és a döntő 240 percében egyet sem.

Mégis Lionel Messit választották a torna aranylabdásának, elsősorban a csoportmérkőzéseken mutatott teljesítménye alapján. Akkor az argerntinok által lőtt öt gólból négy az ő nevéhez fűződött.

Chile–Argentína 0–0 (Copa América-döntő, 2015)

A következő két évben ismét Copa Américát rendeztek, a másodikat elnevezték centenáriuminak, hiszen 1916-ban írták ki először a dél-amerikai bajnokságot.

A 2015-ös tornán az Albiceleste a rendező chileiekkel játszott a döntőben, mégpedig gól nélküli döntetlent. A tizenegyespárbajt aztán elrontotta, egyedül Messi értékesítette a maga kísérletét. A chileiek közül minden lövő betalált a kapuba. Lionel Messit négy mérkőzés után is megválasztották a legjobbnak, MVP-nek, ő kapta volna a torna legjobbjának járó elismerést is, de azt visszautasította. Nagyon csalódottságot érzett amiatt, hogy 365 napon belül elveszítette a világbajnokság és a Copa döntőjét is az argentinokkal.

Chile–Argentína 0–0 (Copa América-döntő, 2016)

Egy évvel később, az Egyesült Államokban ismét a chilei és az argentin válogatott jutott a Copa América fináléjába. Újra szétlövés döntött, a chileiek újra négy tizenegyest értékesítettek, s ezzel nyertek. Nem sokat számított, hogy az Albiceleste játékosai kétszer annyi gólt szereztek tizenegyesből, mint egy évvel korábban, a kettő sem volt elég semmire. Még Lionel Messi is hibázott.

Argentína 2004 és 2016 között öt Copa Américából négyen döntőbe jutott, de ott kikapott, ezüstérmes lett.

Messi a válogatottságról való lemondását fontolgatta, pedig nem játszott rosszul a tornán, csak a chilei Vargas szerzett nála több gólt, s beválasztották a torna csapatába.

Argentína–Brazília 1–0 (Copa América-döntő, 2021)

Ez a rossz sorozat szakadt meg magyar idő szerint vasárnap hajnalban, amikor az argentin válogatott, abban a stadionban, amelyben elveszítette 1–0-ra a világbajnoki döntőt, most ugyanilyen eredménnyel nyert a brazilok ellen a Copa América döntőjében. Lionel Messi lett a torna társgólkirálya, s őt választották a legjobb játékosnak.

Az öltözőben így ünnepeltek a rég vágyott serleggel:

„Meg kellett törni az átkot, hogy valamit megnyerjek a válogatottal. Hálás vagyok Istennek” – mondta. Neki pedig Argentína hálás.

Nyitókép: Buda Mendes