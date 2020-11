Nagy dobásra készül ötödik olimpiáján Pars Krisztián

London olimpiai bajnoka éppen egy térdműtét után lábadozik, mint az InfoRádióban elmondta, még két hét rehabilitációs edzés és gyógytorna vár rá, utána már óvatosan terhelheti a lábát, és ha minden jól alakul, akkor decemberben az edzéseket is elkezdheti. Hat hetet kellett kihagynia a Szombathelyi Dobó SC 38 éves kalapácsvetőjének, ezért még nem tudja, milyen a fizikai állapota, egyelőre azt várja, hogy elkezdhesse az erőnléti és a dobóedzéseket.

Először a bal térdét műtötték meg, de emiatt átterhelt a jobb térdére, és a húsz év élsport után ez nem tett jót: lepattant egy porc, műtéti úton kellett eltávolítani, ezért volt most a hosszabb kihagyás. Minimális fájdalmai még vannak, de a műtét előtti nagy fájdalmak megszűntek – mondta Pars Krisztián.

Érdekes módon

a járványhelyzet nem zavarta volna meg a felkészülését, mert mint fogalmazott, speciális helyzetben vannak, mert Szombathelyen külön pályájuk van, saját dobókörrel, súlyemelő- és edzőteremmel.

"Minden egyes szabályt betartva kint voltunk a pályán, nem kellett otthon, a lakásban edzeni. Azért próbáltam külön edzeni a többiektől, hogy véletlenül se kapjam el a fertőzést a fiatalabbaktól" – mondta a kétéves doppingeltiltás után visszatérő atléta, aki a nyáron inkább a fájós térde zavart, de így nem volt akkora tétje az edzéseknek, hogy nem kellett dobókörbe állni, és megmutatni a világnak, hogy mire képes még. Így könnyebb volt átvészelni ezt a helyzetet.

Hetvenszázalékos szintre tudott visszakapaszkodni a műtétig, három hónapos munka kevés volt a csúcsformához, de úgy véli, ha hozzá lehet tenni még három hónapot, az legalább kétméteres javulást jelenthet, és azzal már ott lehet a világ élmezőnyében.

"Az már más kérdés, hogyan bírja a szervezetem mert

38 évesen már nem olyan az állóképesség és a rehabilitáció, mint fiatalabban.

Ez most fog kiderülni, hogy a következő egy-másfél évben milyen regenerációs ütemre leszek képes, ezen sok fog múlni" – mondta Pars Krisztián, és ebből az is kiderül, hogy közel a negyvenhez sem akar leállni, ott akar lenni a 2021-re halasztott tokiói olimpián.

"A célom a tokiói olimpián a legjobb nyolc közé kerülés – mondta a 2012-es olimpiai bajnok –, ehhez legalább 77-78 métert kell dobni, ez a minimális elvárás magammal szemben. Ha minden jól sikerül, nem jön közbe sérülés, akkor nem teszek le arról, hogy a 79 méter is meglehet, amivel már a legjobb négy közé is be lehet kerülni. De az ötödik olimpián is döntőbe kerülni már fantasztikus dolog lenne."

Nyitókép: Kollányi Péter