Elgáncsolták a női 50 km gyaloglást

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) illetékesség hiányában megszüntette annak a fellebbezésnek a tárgyalását, amelyet a női gyaloglók 50 kilométeres távjának olimpiai programba vételéért adtak be.

A lausanne-i székhelyű bíróság kedden este közölte, hogy tanulmányozta a kérdést és arra jutott, nincs hatásköre abban.

A fellebbezést hét női gyalogló, köztük a táv 2017-es világbajnoka, a portugál Ines Henriques nyújtotta be a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ellen, amiért kihagyták, illetve nem vették be a műsorba a női 50 kilométert annak ellenére, hogy a férfiaknak az idei olimpián is rendeznek majd versenyt ezen a távon.

A hosszabbik gyaloglószám a férfiaknál 1932 óta ott van a nyári játékokon, a nőknél viszont még nagyon új versenynek számít, világbajnokságon is csak 2017-ben debütált.

