Újabb sztárok Győrben

Tomori Zsuzsanna továbbra is a győri csapatot erősíti. Az átlövő 1+1 éves szerződést írt alá a BL-címvédővel.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra tudtam hosszabbítani, remekül érzem magam Győrben. A klub és a szurkolók is mindenben támogattak az elmúlt három nehéz, sérülésekkel tarkított évben. Bíztam benne, hogy kapok arra lehetőséget, hogy ezt vissza is tudjam adni. A formám jön vissza, de a csúcsformámtól azért még messze vagyok. Tavaly a FINAL4-ra kerültem jó formába, idén azon leszek, hogy ez mihamarabb bekövetkezzen” - mondta Tomori Zsuzsanna a klub tájékoztatása szerint.

Még egy évig biztosan Győrben marad Kiss Éva, a válogatott kapus, míg a 21 éves szélső, Puhalák Szidónia is hosszabbított, 1+1 évre.

A klub két norvég és egy francia klasszis megszerzését is bejelentette.

A szezon végén végleg visszavonuló Anja Althaus helyett a norvég Kari Brattset érkezik a Vipers Kristianstad csapatától. A legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes norvég beálló 2+1 évre kötelezte el magát Győrbe. „Nagyon örülök, hogy a válogatottbeli csapattársaimmal klubszinten is együtt játszhatok majd, ez nagy segítség lesz nekem a beilleszkedésben. Nagyon várom, hogy zöld-fehér mezben is együtt szerepelhessünk. Nagyon izgatott vagyok, hogy hamarosan Győrben játszhatok, és én magam is megtapasztalhatom a szurkolótábor támogatását. Egy álmom válik valóra azzal, hogy olyan szintű csapatokkal szemben léphetek majd pályára, mint a zöld-fehérek ellenfelei. Nagy terveim, ambícióim vannak. Természetesen szeretnék bajnoki címeket szerezni a csapatommal, és remélem, hogy én is hozzá tudok járulni a csapat sikereihez” – mondta Kari Brattset.

Rutinos, nagy BL-tapasztalattal bíró átlövő érkezik a dán FC Midtjylland csapatatából: Veronica Kristiansen hároméves kontraktust írt alá Győrben. Megszerzése azért is nagyon értékes, mivel érvényes szerződés kötötte dán klubjához, így az ő játékjogát meg kellett vásárolni jelenlegi klubjától. „Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy magamra ölthetem a zöld-fehér mezt a következő szezonban.” – mondta Veronica Kristiansen, s elárulta, már izgatottan várja, hogy győri színekben léphessen pályára. „Hihetetlen hangulat van Győrben. Nagyon várom, hogy találkozzak a szurkolókkal, nagyon támogatónak tűnnek, szeretném mihamarabb megismerni őket. Együtt képesek vagyunk teljesíteni a kitűzött céljainkat. Szeretném a legjobbat kihozni magamból, ezért dolgozom nap mint nap – ez adja számomra a motivációt.” - nyilatkozta a norvég klasszis.

Friss világbajnok kézilabdázó is csatlakozik a Győr keretéhez nyártól. Amandine Leynaud Macedóniából teszi át székhelyét a Rába-partjára 1+1 év erejéig. „Ez a klub nagyon sokat jelent számomra, hiszen a kézilabdázás történelmének legjobb klubjáról van szó. Minden játékos szeretne itt, ilyen csapattársakkal játszani. Remek lehetőség előtt állok és nagyon boldog vagyok, hogy végre Győrben szerepelhetek" – nyilatkozta a francia hálóőr, Amandine Leynaud.

