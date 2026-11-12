Együtt maradhat a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata? – Megszólalt az ügyvezető

A győri klub anyagi nehézségeiről szóló hírek ellenére szerdán 36–26-ra legyőzte a Debrecent, így a hajdúságiak elvesztették veretlenségüket. A mérkőzés után Fata Edina, a Győri Audi ETO KC ügyvezetője nyilatkozott a csapat jövőjéről a Sport TV-nek.

„Megerősíthetem, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, komoly fejtörést okozott minden szempontból, hogy mikor terheljük ezzel a játékosokat és a stábtagokat. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy megoldjuk a kialakult helyzetet” – fogalmazott Fata Edina.

A játékosokat a Ferencváros elleni bajnoki mérkőzés után tájékoztatták a kialakult anyagi nehézségekről.

„A meccs után rögtön leültünk a stábbal és a csapattal, tájékoztattuk őket a jelenlegi helyzetről, és megígértük nekik, hogy minden kérdésükre válaszolni fogunk. Adtunk nekik kis időt, mert természetes az, hogy sokkolódtak a tények hallatán. Minden kérdésükre válaszoltunk, és nekem várakozáson felüli az, ahogyan reagáltak a szituációra” – mondta.

Jelentős fizetéscsökkentések

„Most a legfontosabb célunk a szezon befejezése, azon dolgozunk a csapattal, hogy ezt az idényt próbáljuk meg közösen végigcsinálni. Ez azt jelenti, hogy fizetéscsökkentést kell tervezzünk – velük közösen, a tárgyalások már zajlanak a lányokkal és a stábtagokkal. Bízom abban, hogy közös megegyezésre fogunk tudni jutni. Írásba adtuk, hogy amint bármilyen új szponzorációs támogatást kapunk, azt kizárólag rájuk költjük.”

Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy a játékosok vagy az edzők részéről érkezett-e már jelzés arról, hogy nem kívánják befejezni az évadot az ETO színeiben. Fata Edina a klubért aggódók támogatását kérte. Az NSO cikke szerint a legtöbb győri szurkoló optimista, bízik abban, hogy az illetékesek találnak megoldást a kialakult helyzetre.

Per Johansson marad?

Per Johansson, a klub vezetőedzője a Sportbladet szakportának azt mondta, hogy nem áll szándékában elhagyni a csapatot. „A pénzügyi háttér természetesen meghatározó a sport legmagasabb szinten történő működtetéséhez. Végső soron most minden arról szól, hogyan finanszírozzák majd a jövőben a magyar élsportot, és ezzel kapcsolatban sokan várnak még válaszokra.”

Kitért a játékosok lelkiállapotára is. „Az én feladatom és a játékosoké is az, hogy mérkőzéseket és trófeákat nyerjünk. Minden játékosomtól és munkatársamtól elvárom ezt a hozzáállást. Azt, hogy mindez miként hat az egyes emberekre, lehetetlen megmondanom – mondta a svéd szakember.

„Nem áll szándékomban elhagyni a Győrt. Reményeim szerint ez lesz az utolsó európai klubom, mielőtt hazaköltözöm Svédországba – fogadkozott. Egy biztos, legutóbb még úgy ünnepelték a 19-szeres bajnok csapatot, mintha semmi sem történt volna.