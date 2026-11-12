Tarr Zoltán az ügynökaktákban maradt hibákról: zajlik a vizsgálat, várjuk meg a végét

Jelenleg tart a belső vizsgálat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) az ügynökaktákba tévesen bekerült nevek kapcsán, a továbblépéshez mindenképpen érdemes megvárni a vizsgálat eredményét – mondta Tarr Zoltán az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottságának csütörtöki ülése után újságírók előtt nyilatkozva.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter rögzítette: az információk nyilvánosságra hozataláért az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) felelős, amely más levéltárakkal ellentétben független, önálló intézmény.

„Az ÁBTL a parlament felügyelete alatt működik, de munkájához mi, a minisztérium részéről nem szólhatunk hozzá” – fogalmazott. Hozzátette: az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tartott sajtótájékoztatót megelőzően nem találkozott és nem beszélt ebben a témában a levéltár főigazgatójával.

Tarr Zoltán rögzítette: minden igazságnak eleget tettek, a miniszterelnök bocsánatot kért az adatproblémáért, a bocsánatkéréshez ő maga is csatlakozik, a főigazgató pedig vállalta a felelősséget. „Jelenleg itt tartunk ebben az ügyben, innen fogunk tovább menni” – mondta.