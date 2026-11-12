Kalauz bántalmazásáért két és fél évre ítéltek egy férfit Komáromban

Tájékoztatásuk szerint az elkövető 2026 júniusában a Szombathely és Kelenföld között közlekedő vasúti kocsiban utazott jegy nélkül, ittas állapotban. A tőle jegyet kérő kalauznőt hangosan szidalmazta, majd kijelentette, hogy ő már ült börtönben és nem érdekli, hogy lecsukják.

Ezt követően ököllel megütötte a nő arcát, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A bántalmazás ennél súlyosabb sérülés okozására is alkalmas volt. A bíróság a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt két és fél év börtönbüntetésre ítélte. A végzés jogerős.