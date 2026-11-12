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Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hegedűs Zsolt ismét megszólalt a szívhangrendeletről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormány módosítja a szívhangrendeletet; biztosítani fogják, hogy a megfelelő, etikus orvosi tájékoztatást követően minden érintett maga dönthessen arról, szeretné-e a magzati életfunkciókat megismerni – közölte az egészségügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, és történelmi lépéseket ígért a nők védelmében. Az intézkedések között szerepel a büntetőjogszabályok szigorítása, a kapcsolati erőszak elleni fellépés, a szívhangrendelet megváltoztatása, a menstruációs szegénység elleni fellépés, az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlése és a várandós nők támogatásának megerősítése.

Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a szívhangrendelet módosításával párhuzamosan megerősítik a várandós nőknek nyújtott segítséget. Biztosítják, hogy minden érintett teljes körű tájékoztatást kapjon az elérhető egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatásokról. Ezeket a támogatási formákat összehangolják és könnyebben elérhetővé teszik, minden esetben tiszteletben tartva a nők szabad döntését és méltóságát.

Tudatta: a kormány célja, hogy minél kevesebb legyen a nem kívánt terhesség és az abortusz, és egyetlen nő se érezze úgy, hogy a megfelelő támogatás hiánya miatt nincs valódi választási lehetősége.

„Ugyanezt az elvet követve megszüntetjük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás időben elérhető legyen" – közölte a miniszter, hozzátéve, hogy részleteket később közölnek majd.

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Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

„Történelmi lépések a magyar nők védelmében; szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerōsítjük a várandós nők támogatását. Kezdeményezzük az Isztambuli Egyezmény ratifikálását” – bejelentések tömege Magyar Pétertől a Facebookon.
 

Hegedűs Zsolt ismét megszólalt a szívhangrendeletről

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