Hegedűs Zsolt ismét megszólalt a szívhangrendeletről

Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, és történelmi lépéseket ígért a nők védelmében. Az intézkedések között szerepel a büntetőjogszabályok szigorítása, a kapcsolati erőszak elleni fellépés, a szívhangrendelet megváltoztatása, a menstruációs szegénység elleni fellépés, az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlése és a várandós nők támogatásának megerősítése.

Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a szívhangrendelet módosításával párhuzamosan megerősítik a várandós nőknek nyújtott segítséget. Biztosítják, hogy minden érintett teljes körű tájékoztatást kapjon az elérhető egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatásokról. Ezeket a támogatási formákat összehangolják és könnyebben elérhetővé teszik, minden esetben tiszteletben tartva a nők szabad döntését és méltóságát.

Tudatta: a kormány célja, hogy minél kevesebb legyen a nem kívánt terhesség és az abortusz, és egyetlen nő se érezze úgy, hogy a megfelelő támogatás hiánya miatt nincs valódi választási lehetősége.

„Ugyanezt az elvet követve megszüntetjük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás időben elérhető legyen" – közölte a miniszter, hozzátéve, hogy részleteket később közölnek majd.