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Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus a 42. Magyar Sajtófotó Pályázat képeiből rendezett kiállítás díjátadóval egybekötött megnyitóján a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban 2024. április 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Átvette a Szolnok díszpolgára címet Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus csütörtökön Györfi Mihály polgármestertől, a Jász-Nagykun-Szolnok megye a tudomány térképén – 150 év öröksége és jövője című tudományos konferencián.

Györfi Mihály, a Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulásának 150. évfordulója alkalmából, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódó rendezvényen méltatta a Szolnokon született, Kisújszálláson nevelkedett Karikó Katalin munkásságát, akinek pályáját szavai szerint "kétkedés, elutasítás, forráshiány kísérte".

Kun Ferenc, a Debreceni Egyetem tudományos elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a díszpolgári cím túlmutat a személy megbecsülésén, Szolnok ezzel olyan tudóst állít példaként a fiatalok elé, aki a térség iskoláiban nevelkedett, majd a világtudomány élvonalába jutott.

Karikó Katalin 2023-ban kapott fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Drew Weissmannal megosztva biokémiai felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a hatékony mRNS-alapú vakcina kifejlesztését a koronavírus ellen.

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Kezdőlap    Belföld    Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett

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