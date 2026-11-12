Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett

Györfi Mihály, a Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulásának 150. évfordulója alkalmából, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódó rendezvényen méltatta a Szolnokon született, Kisújszálláson nevelkedett Karikó Katalin munkásságát, akinek pályáját szavai szerint "kétkedés, elutasítás, forráshiány kísérte".

Kun Ferenc, a Debreceni Egyetem tudományos elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a díszpolgári cím túlmutat a személy megbecsülésén, Szolnok ezzel olyan tudóst állít példaként a fiatalok elé, aki a térség iskoláiban nevelkedett, majd a világtudomány élvonalába jutott.

Karikó Katalin 2023-ban kapott fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Drew Weissmannal megosztva biokémiai felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a hatékony mRNS-alapú vakcina kifejlesztését a koronavírus ellen.