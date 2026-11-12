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Jensen Huang, chief executive officer of Nvidia Corp., during a Bloomberg Television interview in London, UK, on Wednesday, Oct. 14, 2026. HuangÂ said he would halt the supply of chips to a customer that was developing unsafe AI software, though he doesnt believe that the current level of concern about the technology is warranted.Â Photographer: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

Lemondott az Nvidia első embere – a feltételezett kínai kémmel folytatott viszonya miatt

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Lemondott csütörtökön Jensen Huang, az amerikai Nvidia chipgyártó vállalat vezérigazgatója, miután egy feltételezett kínai kémmel folytatott házasságon kívüli kapcsolata nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel.

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A vállalat ideiglenes vezérigazgatójává Colette Kress pénzügyi igazgatót nevezték ki, az igazgatótanács élére pedig a vállalat történetében először választottak elnököt.

Huang távozását egyre többen követelték, miután kiderült, hogy viszonya volt Alice Huanggal, a szingapúri Megaspeed International korábbi vezetőjével, akit az amerikai hírszerzés azzal gyanúsít, hogy információkat adott át a kínai kormánynak. A The New York Times szerdán arról is beszámolt, hogy Huangnak egy közvetlen beosztottjával is volt házasságon kívüli kapcsolata.

Az Nvidia korábban közölte, hogy vizsgálja az ügy körülményeit, de nincs oka azt feltételezni, hogy nemzetbiztonsági érdekek sérültek volna vagy vállalati titkok kerültek volna illetéktelen kezekbe.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap már bejelentette, hogy az FBI vizsgálatot indított az ügyben.

Az Nvidia részvényei csütörtökön 13 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

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