Lemondott az Nvidia első embere – a feltételezett kínai kémmel folytatott viszonya miatt

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A vállalat ideiglenes vezérigazgatójává Colette Kress pénzügyi igazgatót nevezték ki, az igazgatótanács élére pedig a vállalat történetében először választottak elnököt.

Huang távozását egyre többen követelték, miután kiderült, hogy viszonya volt Alice Huanggal, a szingapúri Megaspeed International korábbi vezetőjével, akit az amerikai hírszerzés azzal gyanúsít, hogy információkat adott át a kínai kormánynak. A The New York Times szerdán arról is beszámolt, hogy Huangnak egy közvetlen beosztottjával is volt házasságon kívüli kapcsolata.

Az Nvidia korábban közölte, hogy vizsgálja az ügy körülményeit, de nincs oka azt feltételezni, hogy nemzetbiztonsági érdekek sérültek volna vagy vállalati titkok kerültek volna illetéktelen kezekbe.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap már bejelentette, hogy az FBI vizsgálatot indított az ügyben.

Az Nvidia részvényei csütörtökön 13 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.