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Magyar Péter miniszterelnök a Andrej Babis cseh kormányfõvel tartott közös sajtótájékoztatón a Cseh Köztársaság Kormányhivatalában Prágában 2026. október 29-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

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„Történelmi lépések a magyar nők védelmében; szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerōsítjük a várandós nők támogatását. Kezdeményezzük az Isztambuli Egyezmény ratifikálását” – bejelentések tömege Magyar Pétertől a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök az Európai Közösség és az EU informális tanácskozásán tartózkodik Írország fővárosában, Dublinban, ott vett fel egy Facebook-videót, amelyben az alábbi bejelentések látnak napvilágot, ezek jelentős része nőkkel kapcsolatos intézkedéseket vonultat fel, mert „az állam nem hagyhatja magára a nőket a félelmükkel, a fájdalmukkal, a kiszolgáltatottságukkal”:

  • átfogó büntetőjogi csomaggal erősítik a nők védelmét, szigorodik a távoltartás, nem félhetnek a nők attól, hogy mikor jelenik meg a bántalmazó náluk
  • egészségügy: a szaktárca a szívhangrendelet módosítására tesz javaslatot, nem csökkent általa a terhességmegszakítások száma, csak traumát okozott a nőknek
  • várandós nők: teljeskörű tájékoztatás az egészésügyi, szociális, anyagi és lelki támogatásokról, tiszteletben tartva a nők szabad döntését és méltóságát. Cél a minél kevesebb abortusz és nem kívánt terhesség
  • megszűnik az eseményutáni tabletta vénykötelessége
  • intézkedések a menstruációs szegénység ellen, tájékoztatási programok indulnak
  • a Tisza-frakció 44 képviselőnőjének kezdeményezésére kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját.

A döntések hátteréről Magyar Péter bő 7 perces elmondta, elmúlt az az idő, amikor a miniszterelnök „nőügyekkel nem foglalkozik” – utalt ezzel Orbán Viktor exkormányfő egyik parlamenti válaszára –, a magyar nők biztonsága és méltósága áll most a középpontban.

Az állam szerinte korábban nem hallotta meg a segítséget kérő nők hangját, azt lehetett hallani, hogy a nők helye a konyhában van, és a dolguk csak az, hogy szüljenek. Természetesnek vették a munkájukat, a gondoskodásukat, de közben magukra hagyták őket a bajban, részvétlenséget tanúsítottak.

Mint mondta, hetente egy nő meghal párkapcsolati bántalmazás miatt, ennek véget kell most vetni, erről szól az átfogó intézkedéscsomag, az ideológiai vitákat felváltja a cselekvés.

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Kezdőlap    Belföld    Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

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Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet
bejelentések sora Magyar Pétertől

Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet
„Történelmi lépések a magyar nők védelmében; szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerōsítjük a várandós nők támogatását. Kezdeményezzük az Isztambuli Egyezmény ratifikálását” – bejelentések tömege Magyar Pétertől a Facebookon.
 

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