Balesetveszélyesek lehetnek az erdei turistautak a Mecsekben

A Biokom NKft. az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében arra hívta fel a természetjárók figyelmét, hogy a hegységben az elmúlt napokban lehullott, nagy mennyiségű eső miatt meggyengült a talajban a fák stabilitása, így a közelgő viharos – akár óránkénti hetven kilométeres – széllökések hatására akár egész fák is kifordulhatnak a földből, illetve ágak szakadhatnak le.

A balesetek megelőzése és az emberek biztonsága érdekében azt kéri a társaság, hogy aki teheti, a következő napokban kerülje a mecseki parkerdő látogatását.