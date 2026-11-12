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Nyitókép: Freund Bianka / Zengő Kilátó, Facebook

Balesetveszélyesek lehetnek az erdei turistautak a Mecsekben

Infostart / MTI

Fák dőlhetnek ki a Mecsekben a hosszan tartó esőzés következtében felázott talaj és a várható erős széllökések miatt, ezért a Péccsel szomszédos parkerdőket fenntartó városüzemeltetési társaság arra kér mindenkit, hogy a következő napokban ne induljon erdei sétára.

A Biokom NKft. az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében arra hívta fel a természetjárók figyelmét, hogy a hegységben az elmúlt napokban lehullott, nagy mennyiségű eső miatt meggyengült a talajban a fák stabilitása, így a közelgő viharos – akár óránkénti hetven kilométeres – széllökések hatására akár egész fák is kifordulhatnak a földből, illetve ágak szakadhatnak le.

A balesetek megelőzése és az emberek biztonsága érdekében azt kéri a társaság, hogy aki teheti, a következő napokban kerülje a mecseki parkerdő látogatását.

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