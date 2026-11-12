Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon – a nyílt utcán találták meg a házaspárt

Gyilkosság történt Szolnokon, az elkövető magával is végzett – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.

A közlemény szerint állampolgári bejelentés alapján intézkedtek a rendőrök szerdán este a szolnoki József Attila úton, ahol egy házaspár holttestét találták. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető egy gumilövedékes fegyverrel okozott halálos sérülést áldozatának, majd magával is végzett. A helyszíni szemle és a körülmények tisztázása jelenleg is folyamatban van.

A rendőrök helyszínelnek ott, ahol a szolnoki gyilkosság-öngyilkosság történt. Forrás: Police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a halálesetek körülményeit.

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