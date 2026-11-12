Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a BKK jövőjéről

A megállapodás alapjait a főváros és a kormány fektette le a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén. Ezt követően a Fővárosi Közgyűlés október végén hagyta jóvá a fővárosi önkormányzat, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, az Országos Közlekedési Központ (OKK) Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ közötti részvényesi és együttműködési megállapodást, amely alapján

az állam kizárólagos tulajdonában álló OKK tőkeemeléssel 50 százalékos részesedést szerez a BKK-ban.

A társaság 2027. január 1-jétől BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven közös közlekedésszervezőként rendeli meg a fővárosi, a HÉV-, az elővárosi vasúti és a budapesti végállomású elővárosi autóbusz-közszolgáltatásokat.

Az aláírást követően Vitézy Dávid úgy értékelt, hogy történelmi megállapodás született. Karácsony Gergely azt mondta, hogy a politikai szemléletváltást tükrözi az aláírt megállapodás, amely jobb szolgáltatást eredményezhet Budapesten és az agglomerációban.

A miniszter elmondta: a BKK 16 évvel ezelőtti létrehozása helyes szakmai döntés volt, de azóta hiányzott a politikai bátorság, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedését közös alapokra hozzák; ez most sikerült. A miniszter felidézte, hogy 2016 után még inkább szétaprózódott a főváros és környékének közlekedési rendszere, amikor az állam finanszírozási könnyítésnek álcázva átvette a HÉV-eket és az agglomerációs járatokat.

Az aláírt megállapodás alapján 2027. január 1-jétől a BKK 50 százalékban állami tulajdonba kerül, és állami-fővárosi közös közlekedésszervezőként működik a továbbiakban. Az Országos Közlekedési Központ tőkét emel a BKK-ban, az ehhez szükséges 2 milliárd forint forrást a kormány szerdán biztosította – közölte Vitézy Dávid. Hozzátette, a tartós finanszírozás érdekében megállapodtak, hogy a főváros és az állam is 170-170 milliárd forintot biztosít a regionális közösségi közlekedés működtetéséhez.

Közös irányítási modellt alakítanak ki, amely nagy tesztje lesz annak, hogyan tudják azt a gyakorlatban működtetni – jelezte.

Külföldi példákat említve a miniszter elmondta, hogy egyebek között Bécs, Prága és a német nagyvárosok térségében is hasonlóan működik a közöségi közlekedés szervezése.

Vitézy Dávid ismertette: a BKK Budapesten meglévő összes jogköre megmarad, a tömegközlekedési járatokat továbbra is megrendeli, de emellett átveszi az államtól a HÉV-ek, valamint a Budapestről induló és Pest megye határát át nem lépő Volánbuszok megrendelését. A hálózat fokozatosan átalakul majd, szeretnék elérni, hogy az agglomerációban megközelítsék a budapesti külső kerületekben elérhető tömegközlekedési szolgáltatási szintet – emelte ki.

Budapest, 2026. november 12. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b) és Karácsony Gergely fõpolgármester a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) regionális közlekedésszervezõvé alakításáról szóló együttmûködési megállapodás aláírásán Budapesten 2026. november 12-én. MTI/Kocsis Zoltán

Ennek érdekében a MÁV csoport megkezdte 250 új busz beszerzését, amelyek az agglomeráció közlekedését segítik majd, és egy újabb beszerzés keretében még 150 busz érkezik. A járművekre a tervezett kötöttpályás felújítások miatti járműpótlásoknál is szükség lesz – közölte.

Az európai uniós forrásoknak köszönhetően számos nagyberuházás indulása várható a következő időszakban, ezért a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV-nél, valamint több vasútvonalon is hosszabb ideig tartó buszos pótlásra kell felkészülni. A miniszter kitért arra, hogy dolgoznak a tarifarendszer egységesítésén és egyszerűsítésén.

Vitézy Dávid elmondta: a kormány nem csak a központi régióban gondolkodik ilyen típusú együttműködésben, érdemes szorosabbra fűzni az együttműködést a nagy megyei jogú városokkal is.

Karácsony Gergely kijelentette: a megállapodás lehetővé teszi, hogy „valódi rendszerváltás legyen január 1-jétől a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedésben”. Ez a „forradalmi” lépés lehetővé teszi, hogy az agglomerációban élő több mint 2,5 millió ember jobb közösségi közlekedési szolgáltatást kapjon, és elkezdődhessen a főváros zöldítése a Budapestre mindennap rázúduló gépjárműforgalom mérséklésével.

Kifejtette: az általa említett szemléletváltás abból a rendkívül egyszerű tényből indul ki, hogy „a politika nem a politikusokról szól, hanem a polgárokról”. Reményét fejezte ki, hogy ez a szemlélet meghatározza majd a közpolitikai döntéseket Budapesten és az egész országban. Bízik abban is, hogy a kormány és az önkormányzatok partnersége sokkal jobb közszolgáltatásokat fog eredményezni.

Kérdésekre válaszolva Karácsony Gergely közölte: az FKT a következő ülését várhatóan november 26-án tartja. Az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról azt mondta: abban már nincs vita, hogy a budapesti egységes parkolási rendszert a főváros üzemeltesse.

Mint mondta, a parlament elé kerültek már a szükséges törvénymódosítások, és a kerületekkel, illetve a Fővárosi Közgyűlés képviselőivel való egyeztetés után születhet majd kompromisszum a parkolási bevételek elosztásáról. Ezt egyébként a Fővárosi Közgyűlés rendeletében szabályozza majd – közölte Karácsony Gergely.

Azt mondta, a nyereség 60-40 százalékos, a fővárosi, illetve kerületi utak felújítására vonatkozó javaslatát egyelőre a kerületek vezetői nem fogadták el, de biztos abban, hogy találnak jó kompromisszumot.

A főpolgármester szerint a következő FKT-ülés napirendjén nem szerepel az olimpia kérdése. Közölte, teljes mértékben egyetért a főváros a kormány azon álláspontjával, hogy ebben a parlamenti ciklusban állami forrást vagy közpénzt az olimpiai koncepció megvalósítására nem lehet fordítani. Szólt arról, hogy a most aláírt megállapodás értelmében a BKK jelenlegi vezetője március végéig végzi a munkáját, amellyel elégedett, és szívesen támogatná Bodor Ádámot a folytatásban, ugyanakkor a regionális BKK vezetőjéről közös döntés születik majd.