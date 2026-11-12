Ismertette a minisztérium a nőjogi intézkedések egészségügyi részleteit

A szívhangrendelettel kapcsolatban azt írták: a jövőben egyetlen nőnek sem kell akarata ellenére meghallgatnia a magzati szívhangot, vagy megnéznie a magzati életfunkciókat. Hogy szeretné-e megismerni azokat, arról mindenki maga dönt.

Véleményük szerint a szívhangrendelet sok, krízishelyzetben lévő nőnek okozott újabb traumát, az abortuszok száma emelkedett, vagyis az intézkedés szakmailag és etikailag nem megfelelő és hatástalan volt.

A kormány mostani döntése értelmében az orvos egyszer, közérthetően és tárgyilagosan elmondja, hogy a nő kérheti a magzati életfunkciók megismerését. Ez csupán egy felvilágosítás, és nem jelent semmilyen döntéskényszert, a nő nyugodtan átgondolhatja, és ha szeretné, a vizsgálat során maga is jelezheti, hogy kéri az életfunkciók bemutatását – ismertették.

A várandós nőnek nem kell megindokolnia, ha nem kéri a bemutatást, és emiatt nem érheti semmilyen hátrány, ugyanúgy megkapja a leletet, a családvédelmi szolgálat eljárása és az ellátása is zavartalanul folytatódik, külön igazolást vagy lemondó nyilatkozatot pedig nem kell aláírnia.

A terhességmegszakítás törvényi feltételei és határidői nem változnak.

A sürgősségi fogamzásgátlásban alkalmazott úgynevezett esemény utáni tablettát a jövőben a 14. életévüket betöltöttek orvosi vény nélkül, közvetlenül a gyógyszertárban válthatják ki.

A gyógyszert a védekezés nélküli együttlét vagy a fogamzásgátlás sikertelensége után a lehető leghamarabb kell bevenni, mert a késlekedés csökkentheti a hatásosságát, előzetes orvosi vizsgálatra nincs szükség – írták.

A tablettát személyesen kell kiváltani, és a kiadás előtt a gyógyszerész egy rövid kérdőív alapján négyszemközti konzultációt folytat: tisztázza, mennyi idő telt el a szexuális együttlét óta, szed-e az érintett más gyógyszert, és szükség van-e orvosi vizsgálatra. A konzultáció kizárólag a biztonságos alkalmazáshoz szükséges kérdésekre terjed ki – tudatták.

Hozzátették: ha kényszer vagy szexuális erőszak gyanúja merül fel, a gyógyszerész segítséghez irányítja az érintettet. A 14 év alattiak a készítményt továbbra is orvosi vénnyel kaphatják meg.

A menstruációs szegénység elleni fellépés kapcsán a minisztérium azt írta: megengedhetetlen, hogy Magyarországon ma sok nőnek és lánynak választania kell az alapvető higiénés termékek és más nélkülözhetetlen kiadások között. Intézkedéscsomagot indítanak, hogy a rászorulók hozzájussanak ezekhez a termékekhez.

Az intézkedésekkel a tárca célja, hogy minél kevesebb legyen a nem kívánt terhesség és az abortusz, és minden nő biztonságban, méltósággal kapja meg a szükséges ellátást – olvasható a bejegyzésben.