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Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a térség Tisza párti országgyûlési képviselõje beszédet mond a hortobágyi Kilenclyukú híd lábánál tartott Szent Dömötör-napi behajtási ünnepen 2026. október 24-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Ruszin-Szendi Romulusz: létfontosságú eszközöket kap a honvédség

Infostart / MTI

Az ország védelme szempontjából létfontosságú eszközöket szereznek be a Magyarország számára a SAFE európai uniós programban jóváhagyott, 5,4 milliárd eurós hitelből – mondta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

A videóban Ruszin-Szendi Romulusz elmondta: új prioritási rendet állítottak fel abban, hogy mire van szükség a magyar haderőben. A hitel felhasználását 2030-ig ennek alapján határozták meg.

Emlékeztetett: a NATO elvárása, hogy 2035-ig a tagállamok GDP-arányosan 5 százalékra emeljék a honvédelmi kiadásaikat, 3,5 százalékot a szigorú értelemben vett honvédelmi kiadásokra, 1,5 százalékot a szélesebb értelemben vett védelmi kiadásokra lehet fordítani.

Magyarország az 5,4 milliárd eurós hitel 15 százalékát tudja felhasználni a szélesebb védelmi kiadásokra. Az ország védelmében több minisztériumnak is szerepe van, így kerülhetett bele a közlekedési és a technológiai minisztérium igénye is a hitelprogramba – mondta. A hitelt a meglévő szerződések újrafinanszírozására, és új eszközök beszerzésére irányozzák elő.

Úgy fogalmazott: a katonák mértéktartóan nyúlnak hozzá az állami forrásokhoz, és az ország teherbíró képességének függvényében fogják folytatni az eszközbeszerzéseket a SAFE hitel felhasználásával.

Az Európai Bizottság október 28-án hagyta jóvá az 5,4 milliárd eurós magyar tervet a SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű védelmi hitelprogram keretében.

A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós programja, amely kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében.

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