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Nyitókép: Facebook/Technológiai és Ipari Minisztérium

Eldőlt: jön a magyar rendszámváltás

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Megszűnik egy sokak által a bevezetésétől fogva logikátlannak tartott rendszámszabály Magyarországon.

A 2022 júliusában megjelenő új formátumú, négy betűből és három számból álló rendszámok kiadása azzal a korlátozással történt, hogy az első két karakter kizárólag két magán- vagy két mássalhangzó lehet.

Ennek megfelelően az új rendszámok kiadása AA betűpárral kezdődött el, 2023 tavaszán azonban máris megjelentek az AE kezdetű azonosítók – írja a Vezess.

Az évenkénti csere miatt rengeteg kombinációt nem adtak ki az új rendszerben: az AA karakterekkel kezdődő rendszámok gyártását az MM harmadik és negyedik karakternél fejezték be, az AE és AI sorozat MZ-ig jutott el. Az AO sorozat esetében már látszott egyfajta átmenet, mert az AU kezdő karakterekre váltás ellenére visszamenőleg (legalább) TZ-ig legyártották őket.

A Vezess úgy értesült, hogy a 2023-ban bevezetett szabályt végleg ejtették, az AU betűpárral kezdődő rendszámok esetén már nem lesz idő előtti váltás (a két első karakterre vonatkozó szabály alapján) a sorban következő BB-re. Az aktuálisan futó sorozatot egészen a végéig gyártják majd, vagyis csak az AU-ZZ-999 azonosító legyártása után áll át a gyártás a BB-AA-val kezdődőkre, függetlenül attól, hogy éppen mit mutat a naptár.

Az áprilisi kormányváltás után a rendszámok gyártásában a Tudományos és Technológiai Minisztérium vált illetékessé, ahonnan a Vezess érdeklődésére lényegében megerősítették, hogy vége az évenkénti karakterváltásnak, mostantól minden sorozatot az elejétől a végéig gyártanak – írja a lap.

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