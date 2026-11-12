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Kulja András, a Tisza Párt képviselõje a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. szeptember 25-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte Kulja András, kapja is

Infostart / MTI

Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselője kezdeményezte az Európai Parlamentnél mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter által indított magánvádas büntetőeljárásban bírósági döntés születhessen.

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén támogatta Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselőjének mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet.

Az EP kézfeltartásos szavazással csütörtökön meghozott döntése azt követően született, hogy a magyar hatóságok az év elején kezdeményezték Kulja András európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését. A kérelmet az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) ajánlása alapján támogatta az EP plénuma.

Az ügy előzménye, hogy Kulja András 2025. július 31-én egy közösségimédia-bejegyzésben azt állította, hogy a korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter érintett lehet egy lélegeztetőgépekkel kapcsolatos korrupciógyanús ügyben. Takács Péter 2025 szeptemberében bejelentette, hogy rágalmazás miatt büntetőfeljelentést tett az EP-képviselő ellen, emellett kártérítési pert is indított.

Kulja András az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: nem fél attól, hogy a bíróság előtt kelljen megvédenie igazát.

„Egy politikusnak joga van kérdéseket feltenni, a közpénzek felhasználását pedig igenis joga van bárkinek vizsgálni és számon kérni. Ez különösen igaz egy olyan ügyben, amelyben a Fidesz-kormány által a járvány idején elköltött milliárdok és az esetleges összeférhetetlenségek kérdése merül fel” – tette hozzá a Tisza Párt politikusa.

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