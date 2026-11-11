Több milliárdos ügy, 58 gyanúsított – jöhet az első letartóztatás

A közlemény szerint az őrizetben lévő férfi egy őrzéssel, védelemmel foglalkozó céghálózat vezetőjeként egy számlagyárként is működő másik bűnszervezet szolgáltatásait vette igénybe, és ezzel bűntársaival együtt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

A megalapozott gyanú szerint a férfi által irányított bűnszervezet 2019 júliusa és 2023 márciusa között a ténylegesen foglalkoztatott dolgozókat a közterhek megfizetésének elkerülése érdekében papíron a számlagyár álfoglalkoztató cégeibe jelentette be – írták.

Hozzátették, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói a férfit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és felbujtóként elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A főügyészség tájékoztatása szerint a férfi letartóztatását azért indítványozták, mert megalapozottan feltehető, hogy az eljárásban való jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható, továbbá fennáll a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a reális veszélye is.

Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan csütörtökön dönt – olvasható a közleményben.

A NAV kedden azt közölte, hogy a számlagyár ügyében csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, így

a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett.

A nyomozóhatóság közlése szerint az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A korábbi akciók során megközelítőleg 4 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak, a keddi intézkedések során pedig további 1,2 milliárd forintot.

A NAV a Facebook-oldalán azt is közölte, hogy az őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia. Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán arról írt, hogy a NAV MERKUR bevetési egysége Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori államtitkárának fiát vette őrizetbe, és Pintér Sándor egykori cégénél is házkutatást tartottak.