Washington belvárosában, egy edzőteremben lövöldöztek

Nagy erőkkel vonultak ki a rendvédelem fegyveresei Washington D.C. Logan Circle városrészébe, ahol csütörtök reggel 8 óra 30 perc körül egy férfi egy konditeremben lövöldözni kezdett, majd a parkolóba és az utcára vonulva folytatta az ámokfutást.

A CNN beszámolója szerint a merénylő legalább négy embert lőtt meg. Egy halálos áldozatról, egy válságos állapotban lévőről, és két sérültről szól a tudósítás. A Fővárosi Rendőrkapitányság tájékoztatás szerint a férfi elbarikádozta magát egy közeli lakóházban, ezért a rendőrség lezárta a városrészt és kijárási tilalmat rendelt el.

Friss rendőrségi beszámolók szerint a támadó lakása ajtaján keresztül a kiérkező rendőrökre is rálőtt, majd végzett magával.