ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.63
usd:
330.66
bux:
146252.73
2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 12: Law enforcement respond to the scene of a shooting in Logan Circle on November 12, 2026 in Washington, DC. Police found multiple people injured when responding to an active shooter situation in the Northwest area of DC. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Andrew Harnik

Washington belvárosában, egy edzőteremben lövöldöztek

Infostart

Csütörtök reggel Washington egyik központi városnegyedében kezdett lövöldözni egy férfi a Logan Circle-i edzőteremben. Egy ember életét vesztette.

Nagy erőkkel vonultak ki a rendvédelem fegyveresei Washington D.C. Logan Circle városrészébe, ahol csütörtök reggel 8 óra 30 perc körül egy férfi egy konditeremben lövöldözni kezdett, majd a parkolóba és az utcára vonulva folytatta az ámokfutást.

A CNN beszámolója szerint a merénylő legalább négy embert lőtt meg. Egy halálos áldozatról, egy válságos állapotban lévőről, és két sérültről szól a tudósítás. A Fővárosi Rendőrkapitányság tájékoztatás szerint a férfi elbarikádozta magát egy közeli lakóházban, ezért a rendőrség lezárta a városrészt és kijárási tilalmat rendelt el.

Friss rendőrségi beszámolók szerint a támadó lakása ajtaján keresztül a kiérkező rendőrökre is rálőtt, majd végzett magával.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Washington belvárosában, egy edzőteremben lövöldöztek

washington

lövöldözés

edzőterem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Goda Zoltán: el kell felejteni azt, hogy káros víz

Goda Zoltán: el kell felejteni azt, hogy káros víz
Az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása átmeneti enyhülést hozhat, de a szakemberek szerint a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogyan tudjuk a lehulló vizet hosszú távon megtartani. Nemrég elkészült az Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv, amely egy Balatonnak megfelelő vízmennyiség tájba történő visszapótlását tűzte ki célul, és jelentős fejlesztési forrásokat is előirányoz. A vízmegtartás hazai lehetőségeiről Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának adjunktusa beszélt az InfoRádióban.
Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

„Történelmi lépések a magyar nők védelmében; szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerōsítjük a várandós nők támogatását. Kezdeményezzük az Isztambuli Egyezmény ratifikálását” – bejelentések tömege Magyar Pétertől a Facebookon.
 

A KDNP kikelt „a bántalmazó” által bejelentett intézkedések ellen

Hegedűs Zsolt ismét megszólalt a szívhangrendeletről

VIDEÓ
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béktárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról

Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béktárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról

Újabb háromoldalú tárgyalási fordulóról született megállapodás a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést követően. A hírt Steve Witkoff amerikai különmegbízott jelentette be csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek

Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek

Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonból, ahol összesen 52 gondozott és dolgozó betegedett meg.

BBC
Business Sport Travel Science
Nvidia CEO Jensen Huang quits in wake of affair with suspected Chinese spy, as firm's stocks plunge

Nvidia CEO Jensen Huang quits in wake of affair with suspected Chinese spy, as firm's stocks plunge

The tech giant's board of directors announced Huang's departure on Thursday, with chief financial officer Colette Kress appointed interim CEO.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 12. 17:20
Újabb büntetőintézkedésekkel készül Európa Oroszország ellen
2026. november 12. 17:00
Forsthoffer Ágnes elárulta, milyen változást hozhat az új magyar hozzáállás
×
×