Kellemetlen meglepetés várhat a metróval utazókra

Három ponton módosítja a kormány a földtörvényt

A kormány jövőre tervezi a földtörvény átfogó felülvizsgálatát, vannak azonban problémák, amelyek megoldása érdekében már most lépni kell, ezért három módosítást tesznek a törvényben – mondta az agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter a tárca Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.