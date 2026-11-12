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A 2-es metróvonal Széll Kálmán téri állomása 2017. január 11-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kellemetlen meglepetés várhat a metróval utazókra

Infostart / MTI

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró a november 14-15-i hétvégén – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.

A Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között M2-es pótlóbuszokkal lehet utazni majd a hétvégén, a Pest és Buda közötti gyorsabb közlekedés érdekében pedig sűrűbben jár a 4-6-os villamos.

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