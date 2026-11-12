Kellemetlen meglepetés várhat a metróval utazókra

A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.
A Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között M2-es pótlóbuszokkal lehet utazni majd a hétvégén, a Pest és Buda közötti gyorsabb közlekedés érdekében pedig sűrűbben jár a 4-6-os villamos.
A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.
A Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között M2-es pótlóbuszokkal lehet utazni majd a hétvégén, a Pest és Buda közötti gyorsabb közlekedés érdekében pedig sűrűbben jár a 4-6-os villamos.
A Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már Jensen Huang vezérigazgató leváltására készül, miután a cégvezető egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült. A testület akár már a mai napon összeülhet, hogy döntsön Huang jövőjéről. A hírek hatására azonnal esni kezdett az árfolyam.
Nyolc év után, 2027 januárjától ismét köthetsz államilag támogatott lakástakarék-szerződést.
Board members are meeting after US media reported that Huang allegedly had a second affair with an executive at his tech company.