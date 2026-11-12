Forsthoffer Ágnes elárulta, milyen változást hozhat az új magyar hozzáállás

A közös sajtótájékoztatón Forsthoffer Ágnes elmondta: a találkozót szervező szlovák parlament összekötő témákat helyezett az asztalra, így számos kérdésben egyetértettek a tárgyalások során, ahol ismertette tárgyalópartnereivel, hogy az áprilisi választásokon kapott felhatalmazás alapján Magyarország számára prioritás az európai kapcsolatok újraépítése, amiben a V4-ekkel való kapcsolat kiemelt fontosságú.

A szlovák V4-elnökség keretében a pozsonyi várban csütörtökön kezdődött, kétnapos találkozó központi témái az EU előtt álló közös kihívások és a versenyképesség, az energiaellátás biztonsága és a megfizethető árú energia, az ETS kibocsátási engedélyek rendszere, valamint az EU bővítéspolitikája és az ifjúsági együttműködés, illetve az unió 2028–2034 közötti időszakra tervezett költségvetése.

Pozsony, 2026. november 12. Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke (b2) Tomio Okamura, a cseh képviselõház elnöke (b), Milos Vystrcil, a cseh parlamenti felsõház, a szenátus elnöke (j2) és Richard Rasi, a szlovák Nemzeti Tanács elnöke a visegrádi országok (V4) parlamenti elnökeinek találkozóján a pozsonyi várban 2026. november 12-én. MTI/Hegedüs Róbert

Az Országgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a versenyképesség témájában megegyeztek abban, hogy fontos a rendszeres parlamenti együttműködés és a közös érdekérvényesítés, illetve abban is egyetértettek, hogy az ETS2-es kibocsátási rendszer nem lehet az ipari fejlődés és a versenyképesség kerékkötője. Hozzátette: egyetértettek abban is, hogy megbízható és diverzifikált energiára van szükség és a függőséget meg kell szüntetni, valamint abban is, hogy a V4-ek számára az energiamix tekintetében kulcsfontosságú a technológiai semlegesség, és a zöld energiák mellett a nukleáris energia is, illetve tárgyalópartnereivel együtt Ukrajna témájában kimondták azt is, hogy Oroszország az agresszor és Ukrajna az áldozat.

Forsthoffer Ágnes beszámolt arról is, hogy a találkozón egyetértettek abban hogy a lakosság számára ne legyenek megfizethetetlenek az energiaárak és erre igyekezni fognak közös megoldást találni, illetve abban is, hogy a klímacélokat nem kell feladni, de úgy kell megvalósítani őket, hogy ne rontsák a gazdaság lehetőségeit.

Az EU bővítésével kapcsolatban elmondta: a tárgyalások során ismertette Magyarország álláspontját, ami az, hogy támogatják az uniós bővítési folyamatot, de érdemalapúnak és igazságosnak kell lennie, minden országnak azonos feltételeket kell teljesítenie.

„Amikor a bővítés déli vagy keleti dimenziója, illetve az EU maga is készen áll a bővítésre, akkor kell meghozni a pozitív döntéseket” – egyértelműsítette Forsthoffer Ágnes a bővítésre vonatkozó magyar álláspontot.

Pozsony, 2026. november 12. Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke, Milos Vystrcil, a cseh parlamenti felsőház, a szenátus elnöke, Richard Rasi, a szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel parlamenti alsóház (szejm) elnöke és Malgorzata Kidawa-Blonska, a lengyel szenátus elnöke (b-j) a közös nyilatkozat aláírásán a visegrádi országok (V4) parlamenti elnökeinek találkozóján a pozsonyi várban 2026. november 12-én. MTI/Hegedüs Róbert

A találkozó után Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke annak a véleményének adott hangot, hogy a V4 ismét ereje teljében van. „Bár mindegyikünk más nyelven beszél, de meg tudjuk találni a közös szavakat. A V4 pedig az erősebb Európáért dolgozik” – fogalmazott a szlovák házelnök, hozzátéve: közös cél az, hogy az unióról az Európai Bizottság szintjén elfogadott döntések „a józan észt tükrözzék”.

Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke elmondta: a találkozó résztvevői azt akarják, hogy későbbre tolják az ETS2-es engedélyek rendszerének életbeléptetését és lehetőség szerint a továbbiakban teljesen szüntessék is meg ezt a rendszert.

Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke a közös szemléletű témák közül az autóipart érintő uniós politikákat, valamint az uniós bővítés folyamatát emelte ki, amely utóbbi kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a bővítés folytatása az unió biztonságának irányába tett befektetés.

Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel szejm elnöke úgy vélekedett, hogy a V4 feléledt és erős parlamentjeinek erős hangja kell, hogy legyen az EU-ban is. Az uniós bővítésről azt mondta: nem csak politikai döntés, hanem biztonsági struktúra megteremtését célzó folyamat része is.

Malgorzata Kidawa-Blonska, a lengyel szenátus elnöke nagyon őszintének minősítette a találkozót, amely kapcsán kijelentette: az EU-nak biztonságosnak és versenyképesnek kell lennie, a V4-nek pedig olyan közös erős hangja kell, hogy legyen, amely hozzásegíthet a változtatásokhoz.

A V4-es házelnökök pozsonyi találkozójának első napja csütörtökön este egy a pozsonyi várban tartott ünnepi koncerttel zárul, majd pénteken kibővített formátumban, a Kohézió barátai nevű országcsoport képviselőinek részvételével folytatódik.