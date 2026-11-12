Forsthoffer Ágnes elárulta, milyen változást hozhat az új magyar hozzáállás

A közös sajtótájékoztatón Forsthoffer Ágnes elmondta: a találkozót szervező szlovák parlament összekötő témákat helyezett az asztalra, így számos kérdésben egyetértettek a tárgyalások során, ahol ismertette tárgyalópartnereivel, hogy az áprilisi választásokon kapott felhatalmazás alapján Magyarország számára prioritás az európai kapcsolatok újraépítése, amiben a V4-ekkel való kapcsolat kiemelt fontosságú.
A szlovák V4-elnökség keretében a pozsonyi várban csütörtökön kezdődött, kétnapos találkozó központi témái az EU előtt álló közös kihívások és a versenyképesség, az energiaellátás biztonsága és a megfizethető árú energia, az ETS kibocsátási engedélyek rendszere, valamint az EU bővítéspolitikája és az ifjúsági együttműködés, illetve az unió 2028–2034 közötti időszakra tervezett költségvetése.
Az Országgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a versenyképesség témájában megegyeztek abban, hogy fontos a rendszeres parlamenti együttműködés és a közös érdekérvényesítés, illetve abban is egyetértettek, hogy az ETS2-es kibocsátási rendszer nem lehet az ipari fejlődés és a versenyképesség kerékkötője. Hozzátette: egyetértettek abban is, hogy megbízható és diverzifikált energiára van szükség és a függőséget meg kell szüntetni, valamint abban is, hogy a V4-ek számára az energiamix tekintetében kulcsfontosságú a technológiai semlegesség, és a zöld energiák mellett a nukleáris energia is, illetve tárgyalópartnereivel együtt Ukrajna témájában kimondták azt is, hogy Oroszország az agresszor és Ukrajna az áldozat.
Forsthoffer Ágnes beszámolt arról is, hogy a találkozón egyetértettek abban hogy a lakosság számára ne legyenek megfizethetetlenek az energiaárak és erre igyekezni fognak közös megoldást találni, illetve abban is, hogy a klímacélokat nem kell feladni, de úgy kell megvalósítani őket, hogy ne rontsák a gazdaság lehetőségeit.
Az EU bővítésével kapcsolatban elmondta: a tárgyalások során ismertette Magyarország álláspontját, ami az, hogy támogatják az uniós bővítési folyamatot, de érdemalapúnak és igazságosnak kell lennie, minden országnak azonos feltételeket kell teljesítenie.
„Amikor a bővítés déli vagy keleti dimenziója, illetve az EU maga is készen áll a bővítésre, akkor kell meghozni a pozitív döntéseket” – egyértelműsítette Forsthoffer Ágnes a bővítésre vonatkozó magyar álláspontot.
A találkozó után Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke annak a véleményének adott hangot, hogy a V4 ismét ereje teljében van. „Bár mindegyikünk más nyelven beszél, de meg tudjuk találni a közös szavakat. A V4 pedig az erősebb Európáért dolgozik” – fogalmazott a szlovák házelnök, hozzátéve: közös cél az, hogy az unióról az Európai Bizottság szintjén elfogadott döntések „a józan észt tükrözzék”.
Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke elmondta: a találkozó résztvevői azt akarják, hogy későbbre tolják az ETS2-es engedélyek rendszerének életbeléptetését és lehetőség szerint a továbbiakban teljesen szüntessék is meg ezt a rendszert.
Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke a közös szemléletű témák közül az autóipart érintő uniós politikákat, valamint az uniós bővítés folyamatát emelte ki, amely utóbbi kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a bővítés folytatása az unió biztonságának irányába tett befektetés.
Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel szejm elnöke úgy vélekedett, hogy a V4 feléledt és erős parlamentjeinek erős hangja kell, hogy legyen az EU-ban is. Az uniós bővítésről azt mondta: nem csak politikai döntés, hanem biztonsági struktúra megteremtését célzó folyamat része is.
Malgorzata Kidawa-Blonska, a lengyel szenátus elnöke nagyon őszintének minősítette a találkozót, amely kapcsán kijelentette: az EU-nak biztonságosnak és versenyképesnek kell lennie, a V4-nek pedig olyan közös erős hangja kell, hogy legyen, amely hozzásegíthet a változtatásokhoz.
A V4-es házelnökök pozsonyi találkozójának első napja csütörtökön este egy a pozsonyi várban tartott ünnepi koncerttel zárul, majd pénteken kibővített formátumban, a Kohézió barátai nevű országcsoport képviselőinek részvételével folytatódik.