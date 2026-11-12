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Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Lakitelek Népfõiskola alapítója beszédet mond a Hungarikum Liget, korábbi nevén Lakitelek Népfõiskola tíz éven át tartó fejlesztéssorozatának utolsó beruházása, a tartalékkerettel bruttó 3,417 milliárd forintból megépült Kárpátia Rendezvényház átadásán 2023. június 24-én.
Nyitókép: MTI/Bús Csaba

Kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához

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A Védvonal tájékoztatása szerint kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához – közölte Facebook-oldalán Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.

A Blikk információi szerint a NAV és Bács-Kiskun megyei ügyészek mentek ki Lezsákékhoz, de hogy a Népfőiskola Alapítvány és a Lakitelek Alapítvány közül melyik alapítványt vizsgálják, nem derült ki.

Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője Facebookon azt írta, több hatóság egyidejűleg tart jelenleg is házkutatást és foglalást Lezsák Sándor alapítványánál. Szerinte „kisstílű, pitiáner politikai bosszú, nem egyéb, ami zajlik” – írja a 444.hu.

Lezsák neve a napokban azért került a hírekbe, mert egy informatikai hiba miatt az ő neve is felkerült a nyitottaktak.hu adatbázisába hálózati személyként, pedig ahogy a volt MDF-es képviselő is jelezte, nem ügynök volt, hanem őt figyelték meg.

Az Index a Magyar Jelen értesülésére hivatkozva arról ír, hogy az intézkedés különböző szerződéseket és az NKA-ügyet is érintheti.

Politikai leszámolásról beszél Lezsák Sándor lánya

Molnárné Lezsák Anna a közösségi oldalán reagál a történtekre:

Szerinte visszatértek a ‘80-as évek. Az MSZMP után most a Tisza folytatja a politikai leszámolást.

Így kommentálja a hírt, hogy kivonultak az állami hatóságok Lakitelekre, a Népfőiskola Alapítványhoz.

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