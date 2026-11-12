Európai toplistán szereplő magyar bűnözőt fogtak el a szomszédban

Elfogtak Grazban egy magyar férfit , aki Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján is szerepelt – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) csütörtökön.

A közlemény szerint H. Alex évek óta bujkált a hatóságok elől, miután egy 2021. novemberi bűncselekménye miatt hat év szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék emberölés kísérlete miatt.

A vád szerint az akkor 23 éves férfi Budapest IX. kerületében egy áruház mellett együtt italozott távoli rokonával. Szóváltás alakult ki közöttük, ami tettlegességig fajult. A férfi fejbe rúgta földön ülő hozzátartozóját, majd miután a férfi eldőlt, többször meg is taposta a fejét.

A bíróság jogerősen elítélte, de a férfi nem kezdte meg a rá kiszabott többéves börtönbüntetését, ezért 2026 áprilisában a Miskolci Törvényszék körözést adott ki vele szemben.

Miután felmerült, hogy külföldre szökhetett, idén szeptemberben európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben. Ekkor került fel a magyarországi top 50-es körözési listára, majd az Europol Most Wanted oldalára is.

Mint írták, H. Alex megváltoztatta a külsejét, és az eredeti okmányait sem tartotta magánál, de az osztrák rendőrök így is azonosították, majd elfogták november 7-én Grazban. Jelenleg őrizetben van, átadási letartóztatásáról később döntenek.

Közölték azt is, hogy az NNI az idei kampányban Varga Gábort tette fel a Most Wanted oldalára: a 49 éves magyar állampolgárral szemben a Szegedi Ítélőtábla január 3-án adott ki elfogatóparancsot, amely szerint a férfi 2016 és 2021 között legalább tízszer követett el szexuális erőszakot. Élettársával fiatal lányokat csaltak csanádpalotai otthonukba, ahol kábító hatású szereket kevertek italukba.

Fénykép- és videófelvételeket is készített arról, hogy szexuálisan kihasználta az elkábított lányok akaratnyilvánításra képtelen állapotát.

Varga Gábor jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A körözési eljárás során információ merült fel arra, hogy külföldön tartózkodhat, ezért nemzetközi és európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben. Elfogása esetén akár 15 év szabadságvesztés is kiszabható vele szemben – közölték.