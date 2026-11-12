ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.42
usd:
328.63
bux:
146800.05
2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Európai toplistán szereplő magyar bűnözőt fogtak el a szomszédban

Infostart / MTI

Az Európa legkeresettebb bűnözői között is szereplő férfi évek óta menekült a hatóság elől. Emberölés kísérlete miatt ítélték el, ám a büntetése letöltését sosem kezdte meg.

Elfogtak Grazban egy magyar férfit , aki Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján is szerepelt – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) csütörtökön.

A közlemény szerint H. Alex évek óta bujkált a hatóságok elől, miután egy 2021. novemberi bűncselekménye miatt hat év szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék emberölés kísérlete miatt.

A vád szerint az akkor 23 éves férfi Budapest IX. kerületében egy áruház mellett együtt italozott távoli rokonával. Szóváltás alakult ki közöttük, ami tettlegességig fajult. A férfi fejbe rúgta földön ülő hozzátartozóját, majd miután a férfi eldőlt, többször meg is taposta a fejét.

A bíróság jogerősen elítélte, de a férfi nem kezdte meg a rá kiszabott többéves börtönbüntetését, ezért 2026 áprilisában a Miskolci Törvényszék körözést adott ki vele szemben.

Miután felmerült, hogy külföldre szökhetett, idén szeptemberben európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben. Ekkor került fel a magyarországi top 50-es körözési listára, majd az Europol Most Wanted oldalára is.

Mint írták, H. Alex megváltoztatta a külsejét, és az eredeti okmányait sem tartotta magánál, de az osztrák rendőrök így is azonosították, majd elfogták november 7-én Grazban. Jelenleg őrizetben van, átadási letartóztatásáról később döntenek.

Közölték azt is, hogy az NNI az idei kampányban Varga Gábort tette fel a Most Wanted oldalára: a 49 éves magyar állampolgárral szemben a Szegedi Ítélőtábla január 3-án adott ki elfogatóparancsot, amely szerint a férfi 2016 és 2021 között legalább tízszer követett el szexuális erőszakot. Élettársával fiatal lányokat csaltak csanádpalotai otthonukba, ahol kábító hatású szereket kevertek italukba.

Fénykép- és videófelvételeket is készített arról, hogy szexuálisan kihasználta az elkábított lányok akaratnyilvánításra képtelen állapotát.

Varga Gábor jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A körözési eljárás során információ merült fel arra, hogy külföldön tartózkodhat, ezért nemzetközi és európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben. Elfogása esetén akár 15 év szabadságvesztés is kiszabható vele szemben – közölték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Európai toplistán szereplő magyar bűnözőt fogtak el a szomszédban

rendőrség

ausztria

európai unió

elfogás

magyar állampolgár

körözött elkövető

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most

A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense a kétnapos dublini európai találkozóval kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: a 48 országos csoportosulás immár 9. alkalommal ül össze 4 év alatt, másnap viszont már az unión kívül álló országok nélkül, informálisan, a november végi csúcsot előkészítő vitát folytatnak a tagállamok a következő 7 éves költségvetésről és az ezzel immár szorosan összefüggő ukrajnai finanszírozásról. Utóbbi lehetséges módjáról is beszélt a szakértő.
 

Jogi csapdába sétál az EU az új költségvetéssel – szakértő

Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése után – jelentette ki Répássy Róbert, a minisztérium volt államtitkára az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.
 

„Tartoznak nekem ennyivel!” – Varga Judit Szókratésszel indított, majd kemény üzenetet küldött

Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

Magyar Péter visszaüzent a volt feleségének

Varga Judit válasza: nem hinném

VIDEÓ
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Haladnak a béketárgyalások, Kijev sötétségbe borul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Haladnak a béketárgyalások: Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a tegnap lezárult, Abu-Dzabiban tartott egyeztetések komoly előrelépést jelentenek, viszont az ukrán fél által javasolt tűzszünetre továbbra is nemet mond Moszkva. Ma Oroszországba repül Donald Trump diplomáciai csapata: arról akarják meggyőzni a Kremlt, hogy engedjék oda a tárgyalóasztalhoz az EU küldötteit is. A fronton elérték az oroszok Szlovjanszk agglomerációját: a keleti Mikolaivka település határán már szólnak a fegyverek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb hatalmas vereség Trumpéknak: olyan államban is elbuktak a republikánusok, ahol évtizedek óta nem történt ilyen

Újabb hatalmas vereség Trumpéknak: olyan államban is elbuktak a republikánusok, ahol évtizedek óta nem történt ilyen

Történelmi fordulat Mississippiben: közel 44 év után ismét demokrata szenátora lehet az államnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's power supply close to critical as Russian strikes bring darkness and cold

Ukraine's power supply close to critical as Russian strikes bring darkness and cold

For parents in parts of Ukraine, trying to lead a normal family life with just a few hours of power each day is taking its toll.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 12. 09:43
A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most
2026. november 12. 08:24
Hszi Csin-ping: Kína és Tajvan újbóli egyesülése elkerülhetetlen történelmi folyamat
×
×