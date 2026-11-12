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Nyitókép: Pexels.com

Letarolta a 130 éves csongrádi hidat egy kamion – képek

Infostart / MTI

Bizonytalan ideig nem nyithat újra a csongrádi pontonhíd, amely szerdán délután sérült meg egy az átkelőre a korlátozások ellenére ráhajtó kamion miatt – közölte Bedő Tamás (független) polgármester. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a híd több eleme is megsérült.

A polgármester elmondta: a 130 éves, a helybeliek által fahídnak nevezett átkelő azért rongálódott meg, mert a 7,5 tonnás súlykorlátozást figyelmen kívül hagyva ráhajtott egy becslések szerint 40 tonnás kamion.

A híd jelenleg teljesen le van zárva, gyalogosan sem járható – tudatta.

A Csongrád városát a Nagyrét településrésszel összekötő, de a Jász-Nagykun megyei Csépára, Szelevényre járók által is használt híd lezárása sokaknak komoly problémát okoz. A Tisza áradása miatt időnként előfordul, hogy szünetel az átkelés, de az ilyen esetekre fel lehet készülni – közölte Bedő Tamás. Hozzátette: jelenleg sem komp, sem dereglye nem áll rendelkezésre.

A Tiszán a legközelebbi átkelési lehetőség a 451-es főúton Szentesnél található, így azoknak, akik Szelevényre mennek Csongrádról, 20 kilométer helyett 90-et kell autózniuk – közölte.

A polgármester bízik abban, az átkelőt a közeli jövőben legalább a személygépkocsi-forgalom számára újra lehet nyitni.

A Magyar Közút közleménye szerint szerdán egy megrakott kamion 17 óra körül hajtott fel a hídra a súlykorlátozás ellenére Csépa felől, és a dilatációs elemben fennakadt. A teherautó nem volt mozdítható, ezért a tűzoltóság egy kamionmentő segítségével csörlőzte le 22 órára.

A kárfelmérés még csütörtök délután is tartott, az elsődleges adatok szerint károsodott legalább egy főtartó gerenda, több alátámasztás és a dilatációs szerkezet. A pontonhidat üzemeltető vállalkozó a meghajlott dilatációs takarólemezeket kiegyengeti, és a károsodott elemeket ideiglenesen helyreállítja.

A Magyar Közút szakemberei először a gyalogos forgalom helyreállításán, majd a személygépkocsi-forgalom zavartalan elindításán dolgoznak. Mindent megtesznek azért, hogy ez lehetőség szerint már csütörtökön megtörténjen. A teljes, 7,5 tonna össztömeg-korlátozás melletti forgalom helyreállításához szükséges javításokat is elkezdik, de ezek várható elkészültét még nem tudják meghatározni – írták.

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