Vízügy: bármennyi eső jöhetne még

Az elmúlt 24 órában Magyarországon, illetve a vízgyűjtő területeken is hullott helyenként több 10 milliméteres csapadék, a helyzet az előrejelzések szerint változatlan is marad a következő egy hétben.

Mint Siklós Gabriella vízügyi szóvivő az InfoRádióban elmondta, a környékbeli országokban sincs másra kilátás, a következő 6 napban a Duna vízgyűjtő területén akár 35 milliméter csapadék is várható majd, ez körülbelül a 3 heti adagnak felel meg a sok éves átlag szerint. A tiszai részvízgyűjtőkön még ennél is több eshet most, 30-60 milliméter..

Arra is rámutatott még, hogy mindent elöntő árvízre most már csak azért sem lehet számítani, mert a nagy folyókon rendkívüli alacsony a vízállás,

egy akár másfél méteres szintemelkedés a Dunán sehol sem okoz majd gondot,

ahogy a Tiszán sem a 2-2,5 méteres;

a mellékfolyókon megugorhat a vízszint, az árvízvédelmi készültség szintjét azonban sehol sem éri el.

No de mi a helyzet a Balatonnal? Egy nap alatt összesen 1 centis a szintemelkedés, ugyanakkor ha tényleg leesik az előre jelzett csapadék, akkor a Balaton és a Velencei-tó szintje is láthatóan emelkedhet.

Siklós Gabriella arról is beszélt, hogy a Tisza-tavon rendkívüli téli üzemrendet léptettek életbe, ami azt jelenti, hogy a korábbinál több vizet tarthatnak meg télen, táji elárasztásokat is végeznek a szakemberek, együttműködve a nemzeti parkokkal, a gazdálkodókkal és a civilekkel a talajvízszint feltöltéséért – már „csak” az kell, hogy tényleg legyen még csapadék.

Egy egynapos, nagy eső több év csapadékhiányát nem pótolhatja, de a talajvíznek minden csepp számít; egyelőre bármennyi víz könnyedék eltűnik a tájban.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.