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Esőcseppek rajzolnak vízgyűrűket egy tócsa vagy tó felszínére.
Nyitókép: Unsplash

Vízügy: bármennyi eső jöhetne még

Infostart / InfoRádió

A rendkívül száraz nyári hónapok után novemberben ismét jelentősebb mennyiségű csapadék érkezett Magyarországra. Az ország különböző térségeiben eltérő mennyiségű eső hullott, ami a folyók és tavak vízállásán is érezteti hatását. A legfrissebb vízügyi adatokról, a folyók és tavak jelenlegi állapotáról, valamint a csapadék területi eloszlásáról Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt az InfoRádióban.

Az elmúlt 24 órában Magyarországon, illetve a vízgyűjtő területeken is hullott helyenként több 10 milliméteres csapadék, a helyzet az előrejelzések szerint változatlan is marad a következő egy hétben.

Mint Siklós Gabriella vízügyi szóvivő az InfoRádióban elmondta, a környékbeli országokban sincs másra kilátás, a következő 6 napban a Duna vízgyűjtő területén akár 35 milliméter csapadék is várható majd, ez körülbelül a 3 heti adagnak felel meg a sok éves átlag szerint. A tiszai részvízgyűjtőkön még ennél is több eshet most, 30-60 milliméter..

Arra is rámutatott még, hogy mindent elöntő árvízre most már csak azért sem lehet számítani, mert a nagy folyókon rendkívüli alacsony a vízállás,

  • egy akár másfél méteres szintemelkedés a Dunán sehol sem okoz majd gondot,
  • ahogy a Tiszán sem a 2-2,5 méteres;
  • a mellékfolyókon megugorhat a vízszint, az árvízvédelmi készültség szintjét azonban sehol sem éri el.

No de mi a helyzet a Balatonnal? Egy nap alatt összesen 1 centis a szintemelkedés, ugyanakkor ha tényleg leesik az előre jelzett csapadék, akkor a Balaton és a Velencei-tó szintje is láthatóan emelkedhet.

Siklós Gabriella arról is beszélt, hogy a Tisza-tavon rendkívüli téli üzemrendet léptettek életbe, ami azt jelenti, hogy a korábbinál több vizet tarthatnak meg télen, táji elárasztásokat is végeznek a szakemberek, együttműködve a nemzeti parkokkal, a gazdálkodókkal és a civilekkel a talajvízszint feltöltéséért – már „csak” az kell, hogy tényleg legyen még csapadék.

Egy egynapos, nagy eső több év csapadékhiányát nem pótolhatja, de a talajvíznek minden csepp számít; egyelőre bármennyi víz könnyedék eltűnik a tájban.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Vízügy: bármennyi eső jöhetne még

Vízügy: bármennyi eső jöhetne még
A rendkívül száraz nyári hónapok után novemberben ismét jelentősebb mennyiségű csapadék érkezett Magyarországra. Az ország különböző térségeiben eltérő mennyiségű eső hullott, ami a folyók és tavak vízállásán is érezteti hatását. A legfrissebb vízügyi adatokról, a folyók és tavak jelenlegi állapotáról, valamint a csapadék területi eloszlásáról Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt az InfoRádióban.
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