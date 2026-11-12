Védő: a megalapozott gyanú nem áll fenn Orbán Áron esetében

Schalkház Éva Edit, Orbán Áron védője csütörtökön hajnalban nyilatkozatot küldött az Indexnek, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szerdán egy hónapra elrendelte Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsének letartóztatását egy embercsempészési ügyben.

Ebben azt írta, hogy védence nemcsak a letartóztatását, hanem az azt megelőző napok hatósági intézkedéseit is megalapozatlannak tartja.

Schalkház Éva Edit emlékeztetett arra, hogy letartóztatást csak akkor lehet elrendelni, ha fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, és emellett legalább egy letartóztatási ok is megállapítható. Ilyen a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye, illetve a tanúbefolyásolás vagy a bizonyítékok eltüntetésének veszélye. A védő szerint már az első és legfontosabb feltétel sem teljesül.

„Ki látott olyan embercsempészésre vonatkozó gyanúsítást, aminél nincs meghatározva, hogy kik lettek volna a csempészett személyek, a számuk tekintetében maga a gyanúsítás három különböző adatot tartalmaz tényként állítva, nem állnak rendelkezésre a jogellenesnek tekintett vízumkérelmek, nincs adat arra, hogy ezek a személyek beutaztak volna Magyarországra, és az sem, hogy elhagyták-e az ország területet, ha elhagyták, akkor milyen irányban, nem állnak rendelkezésre meghívólevelek, amelyekre hivatkozik minden okirat nélkül a gyanúsítás, hogy védencem cége állított volna ki a beutazásuk érdekében?” – tette fel a kérdést Schalkház Éva Edit.