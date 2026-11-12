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Az õrizetben lévõ egyik gyanúsított (k) vezetik a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe 2026. november 11-én, ahol tárgyaláson döntenek a letartóztatásáról. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábban négy személyt vett õrizetbe és hallgatott ki gyanúsítottként az üzletszerûen és bûnszövetségben elkövetett embercsempészés bûntettének megalapozott gyanúja miatt. Az egyik gyanúsított Orbán Áron, a volt miniszterelnök Orbán Viktor testvére.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Védő: a megalapozott gyanú nem áll fenn Orbán Áron esetében

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Schalkház Éva Edit fellebbezett, és nemcsak azt kifogásolta, hogy a megalapozott gyanú nem áll fenn, hanem azt is, hogy védencét a TEK bevonásával fogták el, majd vezetőszáron, a sajtó szeme láttára vezették be a bíróságra.

Schalkház Éva Edit, Orbán Áron védője csütörtökön hajnalban nyilatkozatot küldött az Indexnek, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szerdán egy hónapra elrendelte Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsének letartóztatását egy embercsempészési ügyben.

Ebben azt írta, hogy védence nemcsak a letartóztatását, hanem az azt megelőző napok hatósági intézkedéseit is megalapozatlannak tartja.

Schalkház Éva Edit emlékeztetett arra, hogy letartóztatást csak akkor lehet elrendelni, ha fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, és emellett legalább egy letartóztatási ok is megállapítható. Ilyen a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye, illetve a tanúbefolyásolás vagy a bizonyítékok eltüntetésének veszélye. A védő szerint már az első és legfontosabb feltétel sem teljesül.

„Ki látott olyan embercsempészésre vonatkozó gyanúsítást, aminél nincs meghatározva, hogy kik lettek volna a csempészett személyek, a számuk tekintetében maga a gyanúsítás három különböző adatot tartalmaz tényként állítva, nem állnak rendelkezésre a jogellenesnek tekintett vízumkérelmek, nincs adat arra, hogy ezek a személyek beutaztak volna Magyarországra, és az sem, hogy elhagyták-e az ország területet, ha elhagyták, akkor milyen irányban, nem állnak rendelkezésre meghívólevelek, amelyekre hivatkozik minden okirat nélkül a gyanúsítás, hogy védencem cége állított volna ki a beutazásuk érdekében?” – tette fel a kérdést Schalkház Éva Edit.

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Kezdőlap    Belföld    Védő: a megalapozott gyanú nem áll fenn Orbán Áron esetében

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