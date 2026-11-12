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Pósfai Gábor belügyminiszter beszédet mond a melbourne-i olimpia 70., a montreali 50. és az atlantai játékok 30. évfordulója alkalmából, az érmes magyar sportolók részvételével tartott ünnepségen a Larus Étterem és Rendezvényközpontban 2026. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

A sportirányítás átalakításának céljai: megszólalt a belügyminiszter

Infostart / MTI

Hét stratégiai cél mentén zajlik a hazai sportirányítás átalakítása, a folyamat lényege pedig az eredményes versenysport megtartása mellett a szabadidős sport lehetőségeinek fejlesztése és az aktívabb Magyarország kialakítása – ismertette Pósfai Gábor sportért felelős belügyminiszter csütörtökön a Testnevelési Egyetemen tartott „Merre tovább, magyar sport?” című konferencián.

Pósfai Gábor elmondta, hogy a hét stratégiai cél között a sportfinanszírozás átalakítása, a magyar lakosság aktívabbá tétele, a versenysport eredményessége, az utánpótlás- és iskolai sport erősítése, a sportlétesítmények fenntartható működtetése, a sportesemények költséghatékonyabb rendezése, valamint a sportirányítás és szabályozás átalakítása szerepel. Kiemelte, hogy ami eddig is jó volt, azt meg akarják tartani, visszafejleszteni pedig semmit nem szeretnének, inkább azon dolgoznak, hogy hatékonyabb, transzparensebb, jobb rendszer jöjjön létre.

A miniszter hangsúlyozta, a sport állami támogatása 2027-ben 453 milliárd forint értékben megmarad – ezt az összeget megfelelőnek nevezte –, ugyanakkor a finanszírozásra egycsatornás rendszert alakítanak ki, alapvetően a sportállamtitkárságon keresztül. Emlékeztetett, hogy a TAO-rendszert kivezetik, az ekhós (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) adózás határértékét pedig 500 millió forintról 60 millióra csökkentik, ugyanakkor igyekeznek ösztönözni a piaci szponzorációt, ennek elősegítése érdekében dolgoznak különböző adókedvezményes formákon.

„A TAO kivezetése kapcsán folyamatos volt az egyeztetés a hat sportági szövetséggel, ez alapján alakítottuk ki azt az átmeneti szabályozást, ami alapján a mostani, azaz a 2026/2027-es szezont végig fogjuk vinni. A 2026 végéig beragadt, vagy nem lehívott TAO-összegeket közvetlen állami támogatásként be fogjuk csatornázni 2027 első felében, tehát senkit nem érhet olyan hátrány, hogy félbemaradt beruházást nem tud megvalósítani, vagy korábban már megítélt sporttámogatást nem kap meg” – fogalmazott Pósfai Gábor.

A miniszter kitért rá, hogy a TAO-ból 2011 óta összesen 1821 milliárd forintnyi összeg ment a hat látvány csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, röplabda) támogatására, amely egy óriási összeg. Jelezte, bár nagyon sok pozitív eredménye is volt ennek, a másik oldalon nem volt megfelelő kontroll, a pénzek elosztása nem mindig volt transzparens, és nem sportolnak ma többen Magyarországon, tehát nem vagyunk igazán sportoló nemzet.

Pósfai Gábor az aktívabb Magyarország kialakításával kapcsolatban közölte, hogy a legutóbbi felmérés szerint a magyar lakosság 46 százaléka soha nem sportol, 24 százaléka pedig egyáltalán nem mozog. Nekünk kifejezett célunk, hogy ezen változtassunk – hangsúlyozta, hozzátéve, a különböző programjaikat úgy építik fel már 2027-re vonatkozóan is, hogy ezekre a hiányosságokra választ adjanak.

A versenysport eredményességének megtartásáról a miniszter úgy fogalmazott, az egyik legfontosabb, hogy a különböző költségvetési tételek elosztása új, hat pontból álló kritériumrendszer alapján kerül meghatározásra. „November végéig fogjuk megosztani minden szövetséggel azt az összeget, amit a saját sportágukra költhetnek majd jövőre” – jelentette ki.

Pósfai Gábor kiemelte, hogy az utánpótlássport kiemelt fontosságú lesz, a mindennapos testnevelést pedig meg akarják tartani, és szeretnék jobban összekapcsolni a különböző egyesületeket az iskolákkal.

A rendelkezésre álló sportlétesítményekről a miniszter azt mondta, 15 ezer milliárd forintnyi sportinfrastruktúra épült fel az elmúlt 15-20 évben, ami nagyon jó, kiemelt feladat ugyanakkor ezeket hosszú távon gazdaságosan és fenntarthatóan működtetni.

Vannak olyan létesítmények, amelyek esetében elképzelhetetlen, hogy nyereségesen működjenek, és vannak olyan esetek, ahol különösen jelen kell lennie az államnak – fogalmazott. Úgy vélte, számukra kiemelt prioritás, hogy ezek a létesítmények néhány éven belül se legyenek az enyészeté.

A nagy nemzetközi sportesemények megrendezéséről Pósfai Gábor azt mondta,

hangsúlyváltásokra van szükség, ennek érdekében új kritériumrendszert dolgoztak ki a megrendezni kívánt sportrendezvények elbírálására.

Ismertette, hogy a jövő évi négy nagy világverseny – kajak-kenu világbajnokság, vizes vb, női kézilabda-vb, öttusa-vb – költségvetését átalakították, tartalmi különbség nincs, de jóval hatékonyabb lett, és „talán még tovább lehet finomítani”.

A miniszter úgy fogalmazott, kifejezett céljuk továbbra is világeseményeket rendezni, de fenntartható rendezési modell kialakításán dolgoznak és bevezetnek egy tematikus elbírálási rendszert.

A sportirányítás és szabályozás átalakítására vonatkozóan Pósfai Gábor a törvényességi felügyeletet emelte ki, és jelezte, ide tartozik a sportorvosi rendszer esetleges módosításának kérdése is.

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