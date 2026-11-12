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Lelátó az új székesfehérvári Sóstói Stadionban 2018. november 19-én. A 14.200 ember befogadására alkalmas stadion 14 milliárd forintba került. A MOL Vidi FC tulajdonosa, a Fehérvár FC Kft. bérli a stadion sport-, és irodai célú részeit Székesfehérvár önkormányzatától.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kiszállt a NAV a Sóstói Stadionba, iratokat és adathordozókat foglaltak le

Infostart / MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói jelentek meg csütörtökön a székesfehérvári Sóstói Stadionban – közölte a város polgármestere a Facebook-oldalán.

Cser-Palkovics András (Fidesz) azt írta: néhány hónappal ezelőtt egy (egyébként is notórius be- és feljelentő) polgár feljelentette az önkormányzatot.

„A feljelentő szerint az önkormányzat hűtlen kezelést, költségvetési csalást követett el annak kapcsán, hogy tavaly megmentettük a Vidit” – tette hozzá a Videoton futballcsapatra utalva a polgármester.

Tájékoztatása szerint az illető az Állami Számvevőszéknél tett feljelentést, onnan ezt hivatalból továbbították a NAV-nak és a rendőrségnek is.

A NAV elutasította a feljelentést,

„mert az nagyjából a jogi nonszensz kategóriába esett”

– közölte a városvezető, megjegyezve: ehhez képest néhány héttel később az ügyészség mégis utasította a NAV-ot a nyomozás lefolytatására.

Ennek nyomán szálltak ki a NAV munkatársai a Sóstói Stadionhoz, ahol iratokat, adathordozókat kértek el, foglaltak le – írta.

Cser-Palkovics András közölte: mindenben együttműködnek a nyomozókkal. „Ha ugyanis ezek a nyomozások korrektek és szakmaiak, akkor az önkormányzatnak semmilyen félnivalója, vagy titkolnivalója nincsen” – fogalmazott.

Hozzátette, most még nem lehet pontosan tudni, hogy az eljárásnak milyen hatása lesz a klub értékesítésére, túlélésére, azonban

lehet, hogy „a minden alapot nélkülöző feljelentés” sok száz millió forintos kárt fog okozni az önkormányzatnak, és jó eséllyel ellehetetleníti a csapatot, annak értékesítését.

A székesfehérvári önkormányzat 2025 júniusában vette meg – a korábbi tulajdonos, Garancsi István ajánlata nyomán egy forintért – az élvonalból akkor kiesett Videoton FC-t működtető gazdasági társaságot.

A városvezetés már akkor szigorú feltételeket határozott meg, a legfontosabb ezek közül az volt, hogy nem tudják és nem is akarják közpénzből finanszírozni hosszú távon a felnőtt, profi labdarúgócsapatot, és mielőbb új, szakmai tulajdonost keresnek a klubnak.

A társaság értékesítésére kiírt első, kétfordulós pályázatot idén januárban eredménytelennek nyilvánította az önkormányzat, majd májusban új, egyfordulós pályázatot írtak ki.

A Fehérvár FC Kft. értékesítési tárgyalásai során július elején a székesfehérvári közgyűlés elfogadta a portugál hátterű, de az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC. ajánlatát, azonban a további tárgyalások megakadtak. Ezután a futballklub tulajdonjogáért kiírt pályázaton második brit Racing City Grouppal folytatódtak a Fehérvár FC Kft. értékesítési tárgyalásai, de a cégcsoport visszalépett a szerződéskötéstől, ugyanis nem tudta megszerezni és bemutatni a vásárlásához szükséges bankgaranciát.

Mivel az egyik ajánlattevővel sem sikerült megállapodni, a város közgyűlése október 16-án arról döntött, hogy új pályázatot írnak ki.

Az önkormányzat november 4-én közölte a honlapján, hogy új pályázatot írt ki a klubot működtető társaság üzletrészének értékesítésére. Az érdeklődők november 27-én 16 óráig nyújthatják be ajánlatukat.

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Kezdőlap    Belföld    Kiszállt a NAV a Sóstói Stadionba, iratokat és adathordozókat foglaltak le

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