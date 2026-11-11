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Nyitókép: Facebbok/Varga Judit

Varga Judit Magyar Péternek: nem hinném

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Újabb fordulatot vett a miniszterelnök és volt feleségének vitája.

Varga Judit volt igazságügyi minisztert, Magyar Péter volt feleségét szerdán hallgatta meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Itt egyebek között beszélt a Magyar Péter által titokban készített, kettejük beszélgetését rögzítő felvételről. Azt mondta: Magyar Péter a saját állítása szerint 2023 januárjában készítette a felvételt, állítólag azért, hogy később meg tudja védeni a családját. „Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni, mert ahogy bejelentettem a válást, megkezdődött az igazi pokol” – fogalmazott. Azt is mondta: 2023 januárja és 2024 márciusa között Magyar Péter folyamatosan fenyegette a hangfelvétellel, és azzal, hogy feljelenti, börtönbe záratja, tönkreteszi, ha el mer válni. Varga Judit megjegyezte: végig azt remélte, hogy férje csak blöfföl, de március végén Magyar Péter elérakott egy kinyomtatott feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségnek címezve.

Varga azt is mondta a Telex tudósítása szerint, hogy nehéz helyzet az, amikor egy egyedülálló anyának nem fizet a tartásdíjra kötelezett már hónapok óta. „Én is ismerem ezt, hogy nem fizet az, akinek kellene a gyerekeiért fizetnie egyébként, mikor az anyjuk neveli őket” – mondta Varga volt férjére, Magyar Péter jelenlegi miniszterelnökre utalva.

A miniszterelnök a Facebookon reagálva azt írta: „A ma elhangzott személyes és méltatlan állítások kapcsán megismétlem, hogy nem haragszom. Hálás vagyok a múltért és a három gyermekünkért.” Hozzátette: most és a jövőben is igyekszik csak a szépre emlékezni. Kommentben még azt is hozzátette: „Közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj. Kérésünkre ez volt a bíróság ítélete is. Ennek ellenére 600 ezer forintot fizetek a volt feleségemnek havonta.”

Később Varga Judit kommentben reagált volt férje bejegyzésére. Magyar Péter korábbi szavait idézve annyit írt: „Nem hinném”.

Ez a szófordulat azután terjedt el a magyar közéletben, hogy visszatérően szerepelt az utóbbi hónapokban Magyar Péter kommentjeiben, amikor elutasítóan reagált különböző hírekre. A nagy nyilvánossághoz először talán akkor jutott el tőle ez a két szó, amikor augusztusban felbukkant egy olyan sajtóhír alatti kommentben, amely a köztévé új vezetőjének és műsorvezetőjének személyéről szólt, de később például arra is így reagált a kormányfő, amikor a sajtó megírta, hogy az akkori költségvetési tervezet szerint megmaradhatott volna a volt köztársasági elnökök fejenként 73 millió forintos, civilek és alapítványok között szétosztható kerete.

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Kezdőlap    Belföld    Varga Judit Magyar Péternek: nem hinném

varga judit

magyar péter

végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság

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