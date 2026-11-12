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Parent is holding her little girls arm and is about to use violence. Representing child abuse and domestic violence.
Nyitókép: simarik/Getty Images

A KDNP kikelt „a bántalmazó” által bejelentett intézkedések ellen

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) határozottan elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, továbbá azokat az életellenes lépéseket, amelyeket a miniszterelnök csütörtökön bejelentett.

A kormányfő Facebook-oldalán jelentette be, hogy kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Közlése szerint a magyar nők védelmében szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.

A Kereszténydemokrata Néppárt MTI-hez eljuttatott közleményében Magyar Péter bejelentését egy sértett ember dühös reakciójának minősítette.

Mint írták, a miniszterelnökről szerdán végleg kiderült, hogy ő maga a bántalmazó. Ezek után az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának bejelentése nem más, mint terelés.

A KDNP szerint az Isztambuli Egyezmény a genderideológia és a korlátok nélküli migráció előtt nyit teret, többek között bevezeti a „társadalmi nem” fogalmát, amit elválaszt a biológiai nemtől. Ez a szemlélet a teljes társadalomra súlyos veszélyt jelent, különösképpen a védtelenné váló oktatási rendszeren keresztül a gyermekekre. Ellentétes a magyar családok, a magyar emberek érdekeivel.

Felidézték, hogy a KDNP és a Fidesz közös kormányzása alatt a kapcsolati erőszak ellen súlyosabb és hatásosabb intézkedések történtek, mint amiket ez az egyezmény szükségesnek tart.

A KDNP határozottan elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, továbbá azokat az életellenes lépéseket, amelyeket a miniszterelnök bejelentett. Az emberi életet teljes védelem illeti meg a fogantatástól a természetes halálig – rögzítették.

Rámutattak: a nők elleni erőszakkal szemben határozottan fel kell lépni, az áldozatoknak pedig valódi, hatékony segítséget kell biztosítani.

Ehhez azonban nem szükséges az Isztambuli Egyezmény ratifikációja, a lépés pedig hiteltelen, sőt, felháborító egy bántalmazó részéről.

Ezek valóban „történelmi lépések”, csakhogy nem a nők védelmében, hanem hazánk keresztény-nemzeti identitásának lerombolása felé – közölte az ellenzéki párt.

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Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

„Történelmi lépések a magyar nők védelmében; szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerōsítjük a várandós nők támogatását. Kezdeményezzük az Isztambuli Egyezmény ratifikálását” – bejelentések tömege Magyar Pétertől a Facebookon.
 

A KDNP kikelt „a bántalmazó” által bejelentett intézkedések ellen

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