Kübekházán egyetlen nap alatt majdnem leesett egy havi eső – videó

A bejegyzés szerint szerdán napközben kisebb, éjszaka a déli országrészt kiterjedt csapadékzónák érintették, az ország déli felén ismét több helyen kiadós mennyiség hullott, a határvidéken néhol a 30 millimétert is meghaladta az elmúlt 24 órában összegyűlt csapadék mennyisége.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az elmúlt 24 órában a legtöbb eső Kübekházán esett (35,5 milliméter), a második legtöbbet a Békés megyei Dombegyház állomáson mérték (35,2 milliméter), a harmadik legtöbbet pedig a Csongrád-Csanád egyei Kiszomboron (34,0 milliméter).

A HungaroMet a bejegyzésében utalt arra, hogy a portugál meteorológusok által Charles névre keresztelt ciklon közeledik a Kárpát-medencéhez, ebből további jelentős mennyiségű eső várható csütörtök estétől.