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Eső, ősz, falevél. Illusztráció.
Nyitókép: Pixabay

Kübekházán egyetlen nap alatt majdnem leesett egy havi eső – videó

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A Csongrád-Csanád megyei Kübekházán esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában, 35,5 milliméter – derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

A bejegyzés szerint szerdán napközben kisebb, éjszaka a déli országrészt kiterjedt csapadékzónák érintették, az ország déli felén ismét több helyen kiadós mennyiség hullott, a határvidéken néhol a 30 millimétert is meghaladta az elmúlt 24 órában összegyűlt csapadék mennyisége.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az elmúlt 24 órában a legtöbb eső Kübekházán esett (35,5 milliméter), a második legtöbbet a Békés megyei Dombegyház állomáson mérték (35,2 milliméter), a harmadik legtöbbet pedig a Csongrád-Csanád egyei Kiszomboron (34,0 milliméter).

A HungaroMet a bejegyzésében utalt arra, hogy a portugál meteorológusok által Charles névre keresztelt ciklon közeledik a Kárpát-medencéhez, ebből további jelentős mennyiségű eső várható csütörtök estétől.

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