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2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
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Energiaellátási garanciát követel Volodimir Zelenszkij – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A következő években 221 milliárd forintot fordít a kormány vízügyi beruházásokra a vízmegtartási koncepció alapján. Február végéig kapott újabb engedélyt az amerikai szankciós hatóságtól a Mol a szerb NIS felvásárlását előkészítő tranzakcióinak végrehajtására. Várhatóan Gadi Ejzenkot gyűjtheti a legtöbb ajánlást a kormányfői megbízáshoz Izraelben. Az InfoRádió legfontosabb csütörtöki hírei.

A következő években 221 milliárd forintot fordít a kormány vízügyi beruházásokra a most elkészült vízmegtartási koncepció alapján – jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. A stratégia a vízkészletek megőrzését szolgáló nagyobb beruházások előkészítése mellett már ősszel elindítható projekteket is kijelöl.

Új országos környezetvédelmi főhatóság jön létre 2027. január 1-jén. A főhatóság az élő környezetért felelős miniszter irányítása alatt, központi hivatalként működő költségvetési szerv lesz, budapesti székhellyel.

Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alap átalakítása, miután a kormány elfogadta az erről szóló jogszabály-módosítást. Eszerint többek között megszűnnek a Magyar Művészeti Akadémiának a kulturális források elosztásához kapcsolódó különleges jogosítványai.

Nem támogatja a Médiatanács a reklámadó jövő évi bevezetését, mert úgy véli: az kockáztatja a független média gazdasági alapjait. A testület az Országgyűlésnek juttatta el állásfoglalását.

Lezsák Sándoron kívül 163 megfigyelt neve kerülhetett bele tévedésből a hálózati személyeket tartalmazó nyilvános adatbázisba – mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetője. Ezeket azóta eltávolították onnan. A hibáért a levéltár és a miniszterelnök is bocsánatot kért Lezsák Sándortól. A Fidesz frakcióvezetője az ügynökakták közötti keresésre lehetőséget adó weboldal átmeneti leállítását követelte.

Visszakerül A forradalom lángja emlékmű a Kossuth térre – közölte főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta: jó döntés a kormány részéről, hogy meghallotta a civilek kezdeményezését.

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a korábban bejelentett rendészeti törvénycsomagot a kormány, mielőtt az Országgyűlés elé terjeszti a több tucat módosítást kezdeményező javaslatot - közölte a belügyminiszter. A javaslatok a többi között a rendőrség feladatellátását és a katasztrófavédelem működését alakítják át.

A jegybank alapítványainál a problémát nem az eredeti cél, hanem a megvalósítás okozta – mondta az MNB jelenlegi elnöke az országgyűlési vizsgálóbizottság előtt. Varga Mihály szerint a baj az volt, hogy visszaéltek az alapítványba fektetett vagyonnal.

Letartóztatásban marad Matolcsy György és két másik gyanúsított, miután elutasította fellebbezésüket a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás és a bizonyítás befolyásolásának veszélye, a volt jegybankelnök esetében pedig a bűnismétlés kockázatát is megalapozottnak találták.

Január 1-jével lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Az egyetem kuratóriumának írt levelében bizalmi nehézségekkel indokolta döntését.

Bereczky Áron matematikust nevezték ki a HUN-REN új vezérigazgatójává. A korábbi vezérigazgató Jakab Roland közös megegyezéssel, október 21-i hatállyal fejezte be vezetői tevékenységét.

Január elsejétől Kállai Éva irányítja a HungaroControlt – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Az új vezető Turi Ferencet váltja.

Megszünteti a kormány az Élelmiszermentő Központot, miután az Állami Számvevőszék súlyos hiányosságokat tárt fel a működésében. Az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter. jelezte, az élelmiszermentési feladatokról a jövőben sem mondanak le.

Újraépül a gyömrői Fekete István Általános Iskola – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta: az iskola új épületére csaknem 11 milliárd forintot biztosítanak a költségvetésből.

Államfői egyeztetést tartottak a visegrádi 4-ek államfői Trencsénben. A magyar köztársasági elnök a találkozón közös érdeknek nevezte az Európai Unió további bővítését. Szólt arról is, hogy Magyarország számára a kárpátaljai közösség jogainak biztosítása alapvető jelentőségű kérdés. A találkozón részt vesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

Február végéig kapott újabb engedélyt az amerikai szankciós hatóságtól a Mol a szerb NIS felvásárlását előkészítő tranzakcióinak végrehajtására. A hosszabbítással ezúttal nem csak a tárgyalások folytatását engedélyezték, hanem bizonyos, az ügylet előkészítéséhez kapcsolódó tranzakciók végrehajtására is zöld utat adtak.

Ukrajna energiaellátásához kért mielőbbi segítséget az ukrán elnök az iberoamerikai országok csúcstalálkozóján Madridban. Volodomir Zelenszkij transzformátorokat, kábeleket, korszerű elektronikai berendezéseket, valamint dízel- vagy gázüzemű áramfejlesztőket kért annak érdekében, hogy országa energiarendszere működőképes maradhasson a folyamatos orosz támadások ellenére.

Újabb 4,36 milliárd eurós támogatási hitelt folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság, a 90 milliárd eurós uniós keretből. Az összegből 3,7 milliárd eurót az ukrán állam és az alapvető közszolgáltatások működésére, 658 millió eurót pedig védelmi beszerzésekre fordítanak.

Börtönbüntetésre ítélték Finnországban egy teherhajó kapitányát és első tisztjét két tenger alatti kábel megrongálása miatt. A helsinki bíróság az orosz állampolgárságú kapitányra 3 és fél, az azerbajdzsáni első tisztre 2 év 10 hónap szabadságvesztést szabott ki. A vádlottak tagadták bűnösségüket és vitatták a finn bíróság joghatóságát.

Várhatóan Gadi Ejzenkot gyűjtheti a legtöbb ajánlást a kormányfői megbízáshoz Izraelben az államfővel tegnap este kezdődött egyeztetések alapján. A helyi média szerint legalább 56 képviselő az

Egyenesen párt elnökét tartja alkalmasnak a kormányalakításra, szemben Benjamin Netanjahu 53 támogatójával.

Egyelőre nem tudni, hogy összefüggenek-e az európai repülőjáratokat érintő bombafenyegetések – közölte az Európai Unió közlekedésért felelős biztosa. Ma Európa-szerte több mint egy tucat repülőjárat kapott bombafenyegetést, köztük Koppenhágából, Dublinból, Helsinkiből, Madridból, Milánóból és Varsóból induló gépek.

Százezrek vonultak ismét utcára a bérek emeléséért a francia nagyvárosokban. A felhíváshoz csatlakoztak a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt több mint egy hónapja tiltakozó diákok, valamint az egykori sárgamellényesek, a közalkalmazottak, a magánszférában dolgozók és a nyugdíjasok szervezetei is.

Holtan találták Bajorország miniszterelnök-helyettesét, gazdasági tárcavezetőjét egy berlini szállodában – közölte a német főváros ügyészsége. Az 55 évesen elhunyt Hubert Aiwanger a jobboldali populista Szabad Választók párt elnöke volt.

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Kezdőlap    Napinfo    Energiaellátási garanciát követel Volodimir Zelenszkij – a nap hírei

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„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után
A gólok és gólpasszok szolgáltatóit is megszólaltatta a mérkőzést közvetítő televízió, mind úgy vélekedtek, hogy összességében megérdemelt sikert aratott az Európa-liga őszi szakaszában a Ferencváros az AC Milan legendás stadionjában, a San Siróban. Kiderült, a Milan videóelemzői sem voltak képesek lekövetni, mi zajlik a meccsen, nem tudták segíteni a kispadot abban, hogyan tudna a sokszoros sztárgárda fordítani.
 

Milánóban verte 2-0-ra a Ferencváros az AC Milant

Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor

Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor

Az MDF alapítójának hírbe hozatala miatt a levéltár és a miniszterelnök is bocsánatot kért korábban.
 

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Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
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Vérengzés volt az amerikai tőzsdéken

Vérengzés volt az amerikai tőzsdéken

Komoly eladási hullám söpört végig csütörtökön a világ technológiai részvénypiacain. Az ázsiai tőzsdék után az Egyesült Államokban is meredek esés bontakozott ki, a Nasdaq több mint 5 százalékot zuhant, a félelemindex pedig több mint 50 százalékot ugrott. Eközben Európában jóval visszafogottabbak a mozgások. A befektetőket elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése és a chipgyártók kilátásai aggasztják, a hangulatot pedig a Fed felől érkező szigorúbb kamatpolitikai üzenetek is rontják. Eközben az arany és az olaj ára is emelkedik, utóbbié ismét visszatért 100 dollár fölé.

Penzcentrum.hu
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