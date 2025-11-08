ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Korlátlan szankciómentesség, amerikai üzemanyag Paksra - a nap hírei

Infostart

Magyarország korlátlan időre kapta az orosz energiahordozókra vonatkozó mentességet az amerikai szankciók alól – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse a magyarországi nukleáris üzemanyag vásárlásáról. Egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok.

Magyarország korlátlan időre kapta az orosz energiahordozókra vonatkozó mentességet az amerikai szankciók alól – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, hogy akik ezt cáfolják, azok nem voltak jelen a tárgyaláson. Korábban a BBC, a CNN és a Reuters is úgy értesült, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezetéken érkező orosz olajra és gázra vonatkozó szankciómentességet egy éves időtartamra kapta Magyarország. Közben a WizzAir különgépe visszaindult Washingtonból Magyarországra Orbán Viktor miniszterelnökkel és a magyar küldöttséggel a fedélzetén.

A magyar-amerikai űr- és védelmi ipari együttműködés elmélyítésérő egyeztetett a 4iG Nyrt. elnöke Washingtonban. Jászai Gellért a közösségi oldalán azt írta, hogy az elért megállapodások tovább erősíthetik a magyar innováció és a 4iG Csoport nemzetközi szerepét. Az Orbán Viktor miniszterelnök delegációjának tagjakén Jászai Gellért a SpaceX kereskedelmi értékesítésért felelős alelnökével is egyeztetett, a 4iG Space által indított HUSAT-programról. A 4iG 2032-ig egy távközlési és nyolc alacsony Föld körüli pályán működő műhold felbocsátását tervezi

Szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse a magyarországi nukleáris üzemanyag vásárlásáról. A megállapodás szerint az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól az amerikai partner hosszú távú ellátást biztosít a Paksi Atomerőműnek Európában gyártott üzemanyaggal. Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója azt mondta, hogy a Paksi Atomerőmű működése a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik, mert a diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket.

Egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok - jelentette be Facebook-oldalán a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs Sarah Rogers közdiplomáciáért felelős államtitkárral írta alá a megegyezést. Első lépésként a Fulbright Bizottság és a Pannónia Program közös kutatói kiválósági programot hoz létre a természettudományok területén. Emellett a Fulbright Ösztöndíjjal Amerikában lévő magyar kutatók a Pannónia Programnak köszönhetően már egy teljes évet tölthetnek az Egyesült Államok vezető kutatóhelyein.

Kiemelt hatósági ellenőrzés indult a 13. kerületben működő óvodák és iskolák egy részét érintő tömeges ételmérgezés-gyanús esetek ügyében – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatok eredménye jövő hétre várható. A közlemény szerint az ebéd elfogyasztása után hányás és hasmenés miatt 470 embernek voltak panaszai, közülük 47 gyerek szorult kórházi ápolásra. A hatóságok felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését. A 13. kerületi önkormányzat tudatta, hogy gondoskodtak arról, hogy a jövő heti étkezést más forrásból biztosítsák.

Bemutatta a DK bérprogramját és bérkalkulátorát a párt elnöke. Dobrev Klára sajtótájékoztatóján közölte: minden magyar dolgozó egy kattintással megnézheti, mennyivel keresne többet a kormányváltás után. Szerinte a Demokratikus Koalíció jelentős és tartós béremelést kínál, nagyságrendekkel többet, mint a két jobboldali párt, a Fidesz vagy a Tisza programja. A DK programja adómentessé tenne minden jövedelmet a minimálbér összegéig.

Őrizetbe vettéka XV. kerület egyik óvodájába pénteken késsel bemászó férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A körözés alatt álló férfi a rendőrök elől menekülve, mászott be az óvoda udvarára, ahol a Terrorelhárítási Központ munkatársai fogták el. Korábbi bűncselekmény miatt súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanújával hallgatta ki a rendrőség és kezdeményezték letartóztatását.

Az államok szuverenitását tiszteletben tartó kábítószer-ellenes harcot szorgalmazott Mexikóban a francia elnök. Emmanuel Macron rövid latin-amerikai körútjának utolsó állomásán, Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel közösen tartott tájékoztatóján az állítólagos kábítószer-csempészek elleni amerikai csapásokról kérdezték. Claudia Sheinbaum azt emelte ki, hogy Mexikónak a látogatás elsődleges kérdése az azték civilizáció életét és hiedelmeit bemutató, Franciaországban őrzött két illusztrált kódex visszaszolgáltatásának kérdése volt.

Négy ember meghalt és tizenegyen megsérültek, amikor egy rendőrség elől menekülő autó belerohant egy zsúfolt bárba a Florida állambeli Tampában szombat hajnalban. A rendőrök egy utcai versenyzés után vették üldözőbe a járművet, de a sofőr továbbhajtott, majd elveszítette uralmát az autó felett. A gázolásban három ember a helyszínen, egy pedig a kórházban vesztette életét. A 22 éves sofőrt őrizetbe vették, négy rendbeli emberöléssel és halált okozó meneküléssel vádolják.

Brazíliában hatan vesztették életüket és több mint 750-en megsérültek egy tornádóban az ország déli részén, Paraná államban. A vihar házakat döntött romba, autókat borított fel, és példátlan pusztítást végzett. A tornádó szelei elérték a 250 km/órás sebességet. A hatóságok két eltűnt személyt is keresnek, a mentők a romok között kutatnak túlélők után. A brazil kormány humanitárius segítséget és újjáépítési támogatást ígért.

Elképzelhetőnek tartja az iráni elnök, hogy vízhiány miatt evakuálni kell Teherán lakóit, ha az év végéig nem esik az eső. Maszúd Peszeskján iráni elnök televíziós beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Iránban évtizedek óta a legsúlyosabb aszály tombol. A teheráni vízművek igazgatója múlt vasárnap figyelmeztetett, hogy két héten belül elfogyhat a fővárosban az ivóvíz.

Kezdőlap    Napinfo    Korlátlan szankciómentesség, amerikai üzemanyag Paksra - a nap hírei

magyarország

egyesült államok

megállapodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tisztázta Szijjártó Péter, hogy meddig él a magyar szankciómentesség

Tisztázta Szijjártó Péter, hogy meddig él a magyar szankciómentesség

A repülőről üzent a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Közleményt adott ki az amerikai-magyar tárgyalásokról az amerikai külügy, de valami hányzik belőle

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Jöhet az amerikai üzemanyag Paksra, megkötötték a szerződést

Összeáll a Fulbright és a Pannónia Ösztöndíjprogram

Elindult haza a magyar delegáció Washingtonból

Magyar Péter keményen fogalmaz a washingtoni tárgyalásokról

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

A magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól. Ez a legfőbb eredménye a Donald Trump és Orbán Viktor vezetésével folytatott tárgyalásoknak, ugyanakkor ellentmondásos információk vannak arról, hogy a felmentés egy évre szól, vagy időkorlát nélküli. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban szombat délután külön videóban üzent. Emellett több más energetikai területen születtek egyezségek, és továbbiakról várhatók bejelentések a közeljövőben. Egy dollár swap-vonal felállíátásról is szó lehet. A Trump-Orbán csúcs fejleményeit itt követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Six dead as Russia hits energy and residential sites in Ukraine

Six dead as Russia hits energy and residential sites in Ukraine

Overnight, 25 locations including Kyiv were hit, leaving many areas without electricity and heating.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 21:22
Nagy bajt okoz az űrszemét most - a nap hírei
2025. november 1. 21:18
16 perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra az újvidéki tragédia egyéves évfordulóján - a nap hírei
×
×
×
×