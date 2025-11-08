Korlátlan szankciómentesség, amerikai üzemanyag Paksra - a nap hírei

Magyarország korlátlan időre kapta az orosz energiahordozókra vonatkozó mentességet az amerikai szankciók alól – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, hogy akik ezt cáfolják, azok nem voltak jelen a tárgyaláson. Korábban a BBC, a CNN és a Reuters is úgy értesült, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezetéken érkező orosz olajra és gázra vonatkozó szankciómentességet egy éves időtartamra kapta Magyarország. Közben a WizzAir különgépe visszaindult Washingtonból Magyarországra Orbán Viktor miniszterelnökkel és a magyar küldöttséggel a fedélzetén.

A magyar-amerikai űr- és védelmi ipari együttműködés elmélyítésérő egyeztetett a 4iG Nyrt. elnöke Washingtonban. Jászai Gellért a közösségi oldalán azt írta, hogy az elért megállapodások tovább erősíthetik a magyar innováció és a 4iG Csoport nemzetközi szerepét. Az Orbán Viktor miniszterelnök delegációjának tagjakén Jászai Gellért a SpaceX kereskedelmi értékesítésért felelős alelnökével is egyeztetett, a 4iG Space által indított HUSAT-programról. A 4iG 2032-ig egy távközlési és nyolc alacsony Föld körüli pályán működő műhold felbocsátását tervezi

Szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse a magyarországi nukleáris üzemanyag vásárlásáról. A megállapodás szerint az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól az amerikai partner hosszú távú ellátást biztosít a Paksi Atomerőműnek Európában gyártott üzemanyaggal. Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója azt mondta, hogy a Paksi Atomerőmű működése a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik, mert a diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket.

Egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok - jelentette be Facebook-oldalán a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs Sarah Rogers közdiplomáciáért felelős államtitkárral írta alá a megegyezést. Első lépésként a Fulbright Bizottság és a Pannónia Program közös kutatói kiválósági programot hoz létre a természettudományok területén. Emellett a Fulbright Ösztöndíjjal Amerikában lévő magyar kutatók a Pannónia Programnak köszönhetően már egy teljes évet tölthetnek az Egyesült Államok vezető kutatóhelyein.

Kiemelt hatósági ellenőrzés indult a 13. kerületben működő óvodák és iskolák egy részét érintő tömeges ételmérgezés-gyanús esetek ügyében – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatok eredménye jövő hétre várható. A közlemény szerint az ebéd elfogyasztása után hányás és hasmenés miatt 470 embernek voltak panaszai, közülük 47 gyerek szorult kórházi ápolásra. A hatóságok felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését. A 13. kerületi önkormányzat tudatta, hogy gondoskodtak arról, hogy a jövő heti étkezést más forrásból biztosítsák.

Bemutatta a DK bérprogramját és bérkalkulátorát a párt elnöke. Dobrev Klára sajtótájékoztatóján közölte: minden magyar dolgozó egy kattintással megnézheti, mennyivel keresne többet a kormányváltás után. Szerinte a Demokratikus Koalíció jelentős és tartós béremelést kínál, nagyságrendekkel többet, mint a két jobboldali párt, a Fidesz vagy a Tisza programja. A DK programja adómentessé tenne minden jövedelmet a minimálbér összegéig.

Őrizetbe vettéka XV. kerület egyik óvodájába pénteken késsel bemászó férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A körözés alatt álló férfi a rendőrök elől menekülve, mászott be az óvoda udvarára, ahol a Terrorelhárítási Központ munkatársai fogták el. Korábbi bűncselekmény miatt súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanújával hallgatta ki a rendrőség és kezdeményezték letartóztatását.

Az államok szuverenitását tiszteletben tartó kábítószer-ellenes harcot szorgalmazott Mexikóban a francia elnök. Emmanuel Macron rövid latin-amerikai körútjának utolsó állomásán, Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel közösen tartott tájékoztatóján az állítólagos kábítószer-csempészek elleni amerikai csapásokról kérdezték. Claudia Sheinbaum azt emelte ki, hogy Mexikónak a látogatás elsődleges kérdése az azték civilizáció életét és hiedelmeit bemutató, Franciaországban őrzött két illusztrált kódex visszaszolgáltatásának kérdése volt.

Négy ember meghalt és tizenegyen megsérültek, amikor egy rendőrség elől menekülő autó belerohant egy zsúfolt bárba a Florida állambeli Tampában szombat hajnalban. A rendőrök egy utcai versenyzés után vették üldözőbe a járművet, de a sofőr továbbhajtott, majd elveszítette uralmát az autó felett. A gázolásban három ember a helyszínen, egy pedig a kórházban vesztette életét. A 22 éves sofőrt őrizetbe vették, négy rendbeli emberöléssel és halált okozó meneküléssel vádolják.

Brazíliában hatan vesztették életüket és több mint 750-en megsérültek egy tornádóban az ország déli részén, Paraná államban. A vihar házakat döntött romba, autókat borított fel, és példátlan pusztítást végzett. A tornádó szelei elérték a 250 km/órás sebességet. A hatóságok két eltűnt személyt is keresnek, a mentők a romok között kutatnak túlélők után. A brazil kormány humanitárius segítséget és újjáépítési támogatást ígért.

Elképzelhetőnek tartja az iráni elnök, hogy vízhiány miatt evakuálni kell Teherán lakóit, ha az év végéig nem esik az eső. Maszúd Peszeskján iráni elnök televíziós beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Iránban évtizedek óta a legsúlyosabb aszály tombol. A teheráni vízművek igazgatója múlt vasárnap figyelmeztetett, hogy két héten belül elfogyhat a fővárosban az ivóvíz.