Magas szintű tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Jászai Gellért egyeztetett Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával. A megbeszélésen a 4iG Space and Defence Technologies vezetőivel közösen áttekintették a 4iG Csoport által októberben bejelentett, 100 millió dollár értékű tőkebefektetéshez kapcsolódó előkészítő folyamatok aktuális állását. A befektetés az amerikai Axiom Space vállalatot érinti, amely kulcsszerepet játszott Kapu Tibor űrmissziójának megvalósításában is. A felek emellett megvitatták a közösen fejlesztett, Föld körüli pályán működő, a földi infrastruktúrától független adatfeldolgozó központ (ODC – Orbital Data Center) projekt következő fejlesztési lépéseit is.

A 4iG Csoport többségi tulajdonosa tárgyalásokat folytatott Brendan Hanrahannal, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Európai Ügyek Irodájának vezető tisztviselőjével, Mark Fleminggel, a Nyugat-Közép-európai Ügyek Irodájának igazgatójával, valamint Robert J. Palladinóval, a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivőjével. A megbeszélések középpontjában a magyar–amerikai kapcsolatokban rejlő lehetőségek álltak a pénteki magas szintű találkozók előtt – számolt be az Index.

A 4iG Csoport találkozott Michael Kratsiosszal, Trump elnök tudományos és technológiai politikai főtanácsadójával is. A megbeszélésen a két ország közötti stratégiai technológiai együttműködés lehetőségeit vizsgálták meg, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és az űrtechnológiák terén való együttműködésre.

Jászai Gellért szerint a pénteki nap történelmi jelentőségű lehet a magyar–amerikai kapcsolatokban, amely új alapokra helyezheti az üzleti, gazdasági és stratégiai együttműködést a két ország között.