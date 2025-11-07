ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek Rezső
Jászai Gellért, a 4iG elnöke a kormány és a 4iG-csoport közötti együttműködési megállapodás aláírásán a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban 2023. november 9-én. A távközlési és infokommunikációs vállalatcsoport 2028-ig 150 milliárd forint értékű mobil és vezetékes hálózati beruházást valósít meg.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Magas szintű tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.

Jászai Gellért egyeztetett Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával. A megbeszélésen a 4iG Space and Defence Technologies vezetőivel közösen áttekintették a 4iG Csoport által októberben bejelentett, 100 millió dollár értékű tőkebefektetéshez kapcsolódó előkészítő folyamatok aktuális állását. A befektetés az amerikai Axiom Space vállalatot érinti, amely kulcsszerepet játszott Kapu Tibor űrmissziójának megvalósításában is. A felek emellett megvitatták a közösen fejlesztett, Föld körüli pályán működő, a földi infrastruktúrától független adatfeldolgozó központ (ODC – Orbital Data Center) projekt következő fejlesztési lépéseit is.

A 4iG Csoport többségi tulajdonosa tárgyalásokat folytatott Brendan Hanrahannal, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Európai Ügyek Irodájának vezető tisztviselőjével, Mark Fleminggel, a Nyugat-Közép-európai Ügyek Irodájának igazgatójával, valamint Robert J. Palladinóval, a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivőjével. A megbeszélések középpontjában a magyar–amerikai kapcsolatokban rejlő lehetőségek álltak a pénteki magas szintű találkozók előtt – számolt be az Index.

A 4iG Csoport találkozott Michael Kratsiosszal, Trump elnök tudományos és technológiai politikai főtanácsadójával is. A megbeszélésen a két ország közötti stratégiai technológiai együttműködés lehetőségeit vizsgálták meg, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és az űrtechnológiák terén való együttműködésre.

Jászai Gellért szerint a pénteki nap történelmi jelentőségű lehet a magyar–amerikai kapcsolatokban, amely új alapokra helyezheti az üzleti, gazdasági és stratégiai együttműködést a két ország között.

