Bérkalkulátort készített a DK

A minimálbér összegéig minden jövedelem adómentessége mellett érvelt a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szombaton a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatóján.

Dobrev Klára szerint nemcsak a minimálbért keresőknek kellene megszüntetni az adót, de minden magyar dolgozó bérének a minimálbér alatti részére is érvényesíteni kellene az adómentességet.

De ugyanehhez tartozik, hogy a leggazdagabb 1 százaléktól "többet kérjünk", a havi 2,5 millió forint felett keresők adózzanak is többet - hangsúlyozta az ellenzéki párt vezetője.

Arra is kitért, hogy a DK javaslatával szemben a Tisza párt programja 9 százalékkal adóztatná a minimálbért, a Fidesz pedig megtartaná a mostani 15 százalékos elvonást. Mindkét esetben az alacsonyabb fizetésűek rosszabbul járnának, mintha a DK javaslata valósulna meg - mondta a DK elnöke, hozzátéve, hogy érdekes módon a leggazdagabbak jövedelméhez egyik jobboldali párt sem nyúlna.

Egyúttal felhívta a figyelmet a DK bérkalkulátorára, amellyel minden magyar dolgozó egy kattintással megnézheti, mennyivel keresne többet a kormányváltás után a DK programja alapján. A bérkalkulátor célja az is, hogy bemutassák milyen óriási a különbség a baloldali és a jobboldali bérprogram között - tette hozzá.

"Mi a dolgozók és a kisvállalkozók adóját csökkentenénk, a milliárdosokét és a multi cégekét pedig növelni szeretnénk" - fogalmazott Dobrev Klára.

A DK a baloldali szavazókat szeretné megszólítani, "akik tudom, hogy nem tudnak a jobboldali pártokra szavazni: se a Fideszre, se a Tiszára" - mondta Dobrev Klára, megjegyezve: "márpedig ezek a baloldali szavazók kellenek ahhoz, hogy 2026-ban leváltsuk a Fideszt, és a baloldal nélkül nem tud kormányváltás lenni, mi ezért dolgozunk".