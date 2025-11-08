Tisztázta Szijjártó Péter, hogy meddig él a magyar szaknciómentesség

Korlátlan időre kaptuk a mentességet az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó amerikai szankciók alól - tisztázta a délelőtt megjelent, egymásnak ellentmondó híreket Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött rövid videóban.

Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat, korlátlan ideig

- ismételte meg, amit a miniszterelnök is mondott pénteken.

Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson - mondta. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk - tette hozzá.